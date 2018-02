Zvizdić: Budućnost BiH je u EU i NATO, nema nikakvog 'plana B'

SARAJEVO - Budućnost Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji i NATO savezu, izjavio je predsjedavajući Savjeta ministara BiH, Denis Zvizdić u intervjuu za Al Jazeeru.

Zvizdić je predvodio delegaciju BiH u službenoj posjeti Kataru te je istaknuo kako BiH provodi političke, ekonomske reforme koje uključuju borbu protiv korupcije, a kako bi ubrzali proces priključenja EU i NATO-u.

On je rekao da je u Katar donio nekoliko ekonomskih i investicijskih projekata koji su vrijedni više od dvije milijarde dolara.

Istaknuo je da bi takvi projekti pomogli BiH da otvori nova radna mjesta i unaprijedi trgovinu i saradnju između BiH i šireg arapskog svijeta.

"BiH ima odlične odnose sa Katarom koji traju 25 godina. Smatramo ga našim istinskim prijateljem. Naš glavni vanjskopolitički cilj jeste EU, a to ne znači da ćemo zapostaviti veze sa Bliskim istokom i arapskim svijetom u ekonomskom pogledu. Danas imamo investicije iz ovog dijela svijeta u proizvodnju, izgradnju, transport i sektor proizvodnje hrane. Želimo imati dobre veze i sa Istokom i sa Zapadom", rekao je Zvizdić.

U pogledu evropskih integracija BiH predsjedavajući Savjeta ministara je rekao da se u posljednje tri godine proces ubrzava.

"Prema posljednjim istraživanjima, više od 78 odsto bh. građana želi u EU. Do kraja godine očekujemo i aktivaciju Akcijskog plana za članstvo u NATO. Nema nikakve sumnje da ćemo mi postati članica EU. Pitanje je samo vremena. Za BiH, kada je riječ o članstvu u EU, nema "plana B". Naša budućnost je neraskidivo vezana za EU i SAD. Unija je naš najveći trgovinski partner, posebno Njemačke. Ali, to nije razlog da nemamo dobre odnose sa državama kao što su Rusija ili Turska", poručio je Zvizdić.

Na pitanje da li se Rusija miješa u unutrašnja pitanja BiH i pokušava narušiti evropski put, Zvidić je rekao da "postoje određeni pokušaji Rusije da utičee na politike na zapadnom Balkanu.

"Okretanje zapadnog Balkana ka NATO-u očito smeta Rusiji. Ali, mi želimo da imamo dobre ekonomske odnose sa njima, iako je naša budućnost u članstvu u EU", rekao je Zvizdić.

Govoreći o pitanju da li će članstvo u EU riješiti ključne probleme u funkcioniranju države, iako, kako je naveo novinar Al Jazeere i među članicama Unije ima onih koje se suočavaju sa velikim problemima (poput Grčke), Zvizdić je rekao da će ono riješiti dva najvažanija pitanja.

" Na prvom mjestu, doći ćemo do sigurnosti i stabilnosti rješavanjem graničnih pitanja u regiji. Evropska komisija je naglasila da šest država na zapadnom Balkanu, BiH, Srbija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Kosovo moraju riješiti granična pitanja prije ulaska u Uniju. Kad to riješimo biće zaustavljeni bilo kakvi pokušaji i ideje da se granice mijenjaju. To će onda donijeti političku stabilnost i sigurnost. Drugo, EU i NATO će donijeti ekonomski prosperitet. Grčka je u problemima, jer nije primjenjivala ekonomske mjere EU, ali ako pogledate Rumuniju, Bugarsku, Slovačku, vidjet ćete da su dugoročno postale prosperitetnije unutar Unije", poručio je Zvizdić.

Zvizdić je na pitanje novinara da li će biti kandidat za člana Predsjedništva BiH rekao da je to moguće.

" Vidjet ćemo kada dođe vrijeme za to, možda budem kandidat. Nije neuobičajemo da uoči izbora bude zaoštrena retorika, ali nakon izbora se vrati balans i realniji pristup ", rekao je.

Zvizdić je odbacio tvrdnje da su u procesu demokratizacije druge zemlje u regiji napredovale više od BiH.

- Ne slažem se sa takvom tvrdnjom. Naša regija je dugo živjela u komunizmu i pod autoritarnim režimom. Tranzicija traži vrijeme i promjenu u razmišljanju i vrijednostima. Nužno je prihvatiti demokraciju i princip slobodne ekonomije. Postepeno, cijela regija ide u tom pravcu", istaknuo je Zvizdić.