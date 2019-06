Zvizdić: Građani ne smiju ispaštati zbog lošeg planiranja rekonstrukcija tunela

SARAJEVO - Poslije lošeg iskustva koje imamo s tunelom Vranduk ne smije se dogoditi da i rekonstrukcija tunela Crnaja na dionici M-17 počne bez alternativnog pravca, poručio je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.

"Poslije višemjesečnog saobraćajnog haosa koji je izazvan nestručno organizovanom rekonstrukcijom tunela Vranduk II i mostova Bosna IV i Bosna V, bez adekvatnih i pravovremeno uređenih alternativnih pravaca, sada iz JP Ceste Federacije BiH, po istoj matrici najavljuju obnovu tunela Crnaja koji se nalazi na vrlo frekventnoj dionici M-17 koja vodi prema jugu naše države i moru. Naravno da je rekonstrukcija dotrajalih puteva, mostova i tunela poželjna i neophodna, kako bi se povećao njihov kvalitet i unaprijedila sigurnost putnika, ali 'hokus-pokus' način na koji se to trenutno radi, a evidentno planira i u budućnosti, je nedopustiv, jer je van logike i standarda struke", ističe Zvizdić u saopštenju za javnost.

Zvizdić smatra da je davati izjave da ne postoje alternativni pravci, i istovremeno pozivati građane i privrednike na strpljenje, dok satima čekaju na visokim temperaturama "nekorektno i drsko".

"Kako drugačije, nego kao odsustvo odgovornosti i stručnog pristupa, shvatiti obrazloženje JP 'Ceste Federacije' u kojem se kaže: 'da se sanacija regionalne ceste R445 Nemila - Zenica očekuje početkom sedmog mjeseca kada će putnički promet biti u potpunosti preusmjeren na ovaj alternativni pravac, dok će teretna vozila i dalje prometovati kroz tunel Vranduk jednom trakom naizmjenično'. Jedino logično pitanje koje preostaje poslije ove bizarne izjave koja dolazi poslije višemjesečnog saobraćajnog kolapsa, jeste zašto prije rekonstrukcije tunela Vranduk nije prvo završen alternativni pravac? Ovako je, bez osjećaja za potrebe građana, bolesnih osoba, privrednika, učenika, studenata itd., praktično prekinuta jedna od najvažnijih 'žila kucavica' za saobraćaj ljudima i robama u BiH, čime je načinjena velika šteta za privrednike i ekonomiju BiH", istakao je Zvizdić.

Smatra da se prvo morao obezbijediti alternativni pravac pa tek onda početi sa radovima na tunelu Vranduk, odnosno na jednom od najfrekventnijih putnih pravaca u BiH.

"Da situacija bude još gora, sada se isti scenario pozivanja na strpljenje, a bez planiranja alternativnog pravca, najavljuje i na dionici prema jugu BiH, na putu M-17, tako da bi u narednim mjesecima saobraćaj na dva mjesta, u tunelu Vranduk i tunelu Crnaja bio obustavljen, odnosno maksimalno usporen, što bi BiH, a posebno FBIH, u saobraćajnom i ekonomskom smislu dovelo do potpunog kolapsa", smatra Zvizdić.

Smatra da se rekonstrukciji tako važnih i saobraćajnih dionica ne može pristupati na neodgovoran i nestručan način, i zbog toga poziva JP Ceste FBIH da se prije početka rekonstrukcije tunela Crnaja prvo i neizostavno riješi pitanje alternativnog pravca.

"I nije tačno da alternativni pravac ne postoji, jer alternativa(e), barem za putnički saobraćaj postoje. Navodim, poznavajući teren, samo neke ad hoc prijedloge kao dokaz da se rješenje, kada se to stvarno želi, može i naći: Potoci - Ruište - Dabića poljana - Borci - Konjic ili izgradnja nove trase od Dabića Poljane do Glavatičeva, koja bi se spojila sa postojećim regionalnim putem koji bi preko Bjelimića išao u pravcu Bjelašnice ili preko Boraka do Konjica. Naravno, prepuštam nadležnima i struci kojima je to obaveza da odrede najbolji alternativni pravac, ali ono što se ne smije dogoditi jeste da, poslije lošeg iskustva koje imamo s Vrandukom, i rekonstrukcija tunela Crnaja počne bez alternativnog pravca. Za takvo nešto nema, niti može biti opravdanja. A mislim da je i strpljenje vozača, odnosno građana i privrednika pri kraju", poručio je Zvizdić.