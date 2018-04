Zvizdić: Institucije BiH napreduju uprkos blokadama iz Srpske

Komentari: 2

Cjelovita i suverena buahahaha E moj frljo sto je babi milo to joj se i snilo Uskoro nezavisna i suverena Republika Srpska pa ti pjeni do mile volje

Jednostavno naški

Jednostavno do rješenja g. Zvizdić. Izaberite g. Dodika za srpskog člana Predsjeništva BiH uz pomoć glasova Bošnjaka i nakon dvije godine, na moju veliku žalost nestaje Republike Srpske. Komentatori, sveznalice, zaljubljenici u lik i dijelo srpskih rukovodioca će biti pohapšeni zbog mržnje koju ovdje prosipaju. Srbi RS će biti svedeni, u ukupnom broju na veličinu jednog Niša, a RS rasparčana. Tada prestaje međusobno optuživanje i zamajavanje... nadam se da to neću dočekati... nagledah se do danas propasti i najavih je mnogo ranije... ali nož i krv su jači od pameti!