Zvizdić: Moj mandat će prestati isti dan kada bude usvojen prvi godišnji nacionalni program

MINHEN/SARAJEVO - Moj mandat kao predsjedavajućeg Savjeta ministara će prestati isti dan kada bude usvojen prvi godišnji nacionalni program (ANP) i kada taj dokument pošaljemo u sjedište NATO-a u Brisel, izjavio je danas za televiziju N1 predsjedavajući Savjet ministara BiH Denis Zvizdić.

Zvizdić je izjavu dao iz Minhena, gdje učestvuje u radu 55. Minhenske bezbjednosne konferencije.

Zvizdić navodi da NATO savez dobija na većem značaju, okuplja zemlje sa više od milijardu stanovnika, ima najveća ulaganja u bezbjednosni i vojni aspekt. GDP NATO zemalja je 24 puta veći nego GDP bilo koje druge regionalne i svjetske sile pojedinačno.

NATO savez je izutetno važan bezbjednosni kišobran za njegove članice i važan za naš region, a evroatlantske integracije BiH nemaju alternativu.

"Ne treba se vežemo za bilo koju susjednu zemlju u našim najvažnijim vanjskopolitičkim ciljevima, a oni su definisani u strategiji BiH, to su EU i NATO integracije. NATO savez je u ovom trenutku najsnažniji, najperspektivniji, najstabilniji sigurnosni, ekonomski, društveni, odbrambeni kišobran, odnosno najsigurnija alijansa na čitavom svijetu", naveo je Zvizdić za N1.

Kada govorimo o daljem putu BiH ka NATO integracijama, naglasio je, onda govorimo o dugoročnoj strategiji koja donosi dugoročni mir i stabilnost na područje BiH i čitavog Zapadnog Balkana. Bez mira i stabilnosti ne može se govoriti niti o ekonomskom prosperitetu niti o perspektivi koju treba da vide posebno mladi ljudi na našim prostorima.

"Ne mogu do kraja da razumijem moje kolege u Vijeću ministara BiH koje su već četiri puta odbile da usvojimo prvi godišnji nacionalni plan. Ne mogu da razumijem ni one koji im šalju poruke da to niti smiju niti trebaju raditi jer imamo i zakonske i sve druge potrebne pretpostavke da usvojimo takav program. Želim da još jednom da podvučem, svaka zemlja koja je ušla u NATO savez je u naredne dvije do tri godine višestruko povećala strane investicije. Recimo u slučaju Bugarske, njihove strane investicije su sa 400 miliona eura otišle na četiri milijarde eura. To se isto događa Crnoj Gori, Makeodniji, dogodilo se i Albaniji... Nastavit ćemo kontinuirano raditi i razgovarati sa ministrima iz Saveza za promjene. Ja sam to već osobno radio, nastavit ću to raditi, pokušavajući da ih ubijedim u ispravnost i agrumentiranost mojih stavova", kazao je Zvizdić.

"Želim da budem vrlo slikovit, jasan i kratak. Obzirom da se to veže sa imenovanjem novog mandatara Vijeća ministara BiH, moj mandat kao predsjedavajućeg Vijeća ministara će prestati isti dan kada bude usvojen prvi godišnji nacionalni program i kada taj dokument pošaljemo u sjedište NATO-a u Brisel", rekao je Zvizdić.

Kaže da insistiraju da svi poštuju Ustav, važeće zakone, važeće odluke i važeću strategiju.

"U svim tim dokumentima je vrlo jasno definisano kao pravna norma da BiH treba da nastavi sa svojima aktivnostima u vezi sa NATO integracijama. Ovdje ne govorimo o punom članstvu u NATO savezu. Govorimo o aktivaciji MAP-a koja nije vezana samo na odbrambeni segmet već za jačanje ukupnog sistema snage održivosti BiH. Ne uslovljavamo bilo kojim drugim aktivnostimo osim da se poštuje važeći Ustav i zakoni", kazao je Zvizdić za N1 iz Minhena gdje se se održava 55. Minhenska sigurnosne konferencija.