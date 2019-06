Zvizdić: Možda će me zamijeniti Bevanda

"Možda će me zamjeniti gospodin Bevanda, a možda ću ostati predsjedavajući jer to zakon ne brani. Bit ću predsjedavajući Vijeća ministara dok Bosna i Hercegovina ne pošalje AMP i dok se ne izabere novi mandatar", poručio je predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu BiH Denis Zvizdić.

Zvizdić jer tako za televiziju "N1" prokomentarisao izjavu portparola SNSD-a da su "SDS i SDA spremili zavjeru", te da žele da Zvizdića zamijeni Mirko Šarović na mjestu predsjedavajućeg Savjeta ministara. Opširnije o tome na OVOM LINKU.

"A zašto me neće zamijeniti ministar Bevanda? I on je zamjenik predsjedavajućeg. Možda će me zamjeniti gospodin Bevanda, a možda ću ostati predsjedavajući jer to zakon ne brani. Sve dok zakon to dozvoljava ja ću se ponašati u skladu sa zakonom. Bit ću predsjedavajući Vijeća ministara dok BiH ne pošalje AMP i dok se ne izabere novi mandatar", rekao je Zvizdić.

On kaže da se vlast može formirati brzo te da je za to potrebna vladavina prava i zakona.

"Vlast u BiH se može formirati vrlo brzo, za 10-15 dana, a za to je potrebna jedna, jednostavna stvar - ona se zove vladavina prava i zakona. Imamo one koji ne žele da provode usvojene zakone, a istovremeno druge optužuju za blokiranje uspostave vlasti. Imamo pripremljen prvi Godišnji nacionalni plan koji treba poslati u Brisel i istovremeno imenovati mandatara za Vijeće ministara i sav proces završiti za nekoliko sedmica", rekao je Zvizdić.

Na pitanje do kada će trajati ovakva situacija Zvizdić odgovara:

"Ulazeći u diskuju o provedbi važećih zakona ulazimo u sferu anarhije, a ne demokratije. Šta ako neki ministar sutra kaže da neće poštovati član 21 Zakona o akcizama ili Zakon o SIPA? Ne može se reći nećemo poštivati zakone. Neka predlože izmjenu zakona u kojem se traži da ne idemo u NATO".

(N1)