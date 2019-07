Zvizdić: Neće doći do prekida finansiranja institucija

SARAJEVO – Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić rekao je danas da neće doći do prekida budžetskog finansiranja na nivou BiH.

On je naveo da nema opasnosti od toga, napomenuvši da je odluka o privremenom finansiranju i ranije donesena, te da nema razloga da ne bude donesena za naredni kvartal.

"Ustav BiH ne poznaje sistem kočenja odnosno blokade finansiranja institucija", rekao je Zvizdić, ali je ipak pozvao Predsjedništvo da u parlamnetarnu proceduru uputi zahtjev o budžetu BiH.

Vijeće ministara nije danas razmotralo odluku o privremenom finansiranju institucija BiH jer na sjednicu nije došao ministar finansija i trezora BiH, Vjekoslav Bevanda.

Vijeće ministara BiH je danas zadužilo ministricu odbrane BiH Marinu Pendeš da u Predsjedništvo BiH uputi prijedlog da inženjerijske jedinice Oružanih snaga BiH izađu na granice kako bi se one zaštitile i vidjelo gdje su propusti.

Takođe, biće upućen prijedlog Sporazuma entitetskim i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova da zajedno sa Graničnom policijom BiH izađu na granice sa Srbijom i Crnom Gorom kako bi se spriječio nelegalni ulazak migranata.

Govoreći o neformiranju vlasti na nivou BiH, Zvizdić je rekao da je on legalista i da će pristati samo na ono što je poštivanje Ustava BiH, te da nema govora da će pristati na bilo što ne uključuje slanje ANAP-a u Brisel.

Na pitanje da li to znači da će on odbiti da preuzne funkciju predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, Zvizdić je rekao da će on postupiti u skladu sa Izbornim zakonom BiH. Na instistiranje novinara da kaže da li to znači da neće preuzeti funkciju, on je kazao "Ko vam je rekao da neću preuzeti funkciju", ali ni u jednom trenutku nije zvanično rekao da će preuzeti obje funkcije jer mu to dozvaljava Izborni zakon, što je novinare navelo na zaključak da će on, ukoliko ne dođe do formiranja vlasti, ipak od avgusta obnašati obje funkcije.