Zvizdić: Nema dezintegracije BiH ni promjene granica na Zapadnom Balkanu

SARAJEVO - Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je da neće doći do dezintegracije BiH, kao ni do promjena granica na zapadnom Balkanu.

"Oni koji kao soluciju predlažu disoluciju, to se neće desiti. Riječ je samo o nedosanjanim snovima koji se nikada neće realizovati. Neće doći do bilo kakve nove dezintegracije BiH. Procesi će ići ka integraciji. Završena je arhitektura zapadnog Balkana i neće doći do promjena granica na zapadnom Balkanu", rekao je Zvizdić u novogodišnjem intervjuu za agenciju FENA.

Opcija je EU, opcija je članstvo unutar porodice modernih evropskih zemalja, kazao je Zvizdić i dodao da očekuje da će iduće godine biti definisana vrlo jasna evropska perspektiva za BiH.

"Evropska perspektiva za region zapadnog Balkana predstavlja najmanji zajednički sadržilac koji, na neki način, integriše kompletan zapadni Balkan i bazira naše buduće poteze i pripritete na istom cilju, a to je članstvo unutar EU", naglasio je Zvizdić.

Što se tiče izazova u narednoj godini, kaže da se na prvom mjestu mora govoriti ukupnoj političkoj stabilnosti unutar BiH i o ukupnoj stabilnosti na području zapadnog Balkana. Smatra da je politička i ukupna stabilnost preduslov za ozbiljan, dinamičaan ekonomski razvoj.

"Moramo mnogo iskrenije razgovarati u samom regionu. Mislim da postoji velika diskrepancija između onoga što se javno govori i onoga što se u stvari praktično radi, tako da ono što govore političari, takve riječi ne prate njihova djela", naveo je on.

Kako je dodao, moramo govoriti na bazi relevantnih istorijskih činjenica, moramo naše međususedske i unutrašnje odnose u BiH bazirati na međusobnom uvažavanju, na stvarnim činjenicama, na onome što je potpuno jasno, vidljivo, dokazano.

"Ne može više biti prihvatljiv prioncip po kojem se šalju vrlo lijepe poruke, a ustvari se u praksi radi potpuno obrnuto, ili se nekome ne dozvoljava niti da zna svoju istoriju, niti da promišlja o svojoj budućnosti", istakao je Zvizdić.

Kaže kako "ne može u istoj rečenici stajati konstatacija da neko voli BiH, ili da je neko glavni faktor ili garant mira i sigurnosti na području zapadnog Balkana, a onda u toj istoj rečenici pozvati na neophodnost usvajanja novog memoranduma SANU ili novoga načertanija, jer je ovaj današnji period samo intermeco unutar jednoga perioda mira na zapadnom Balkanu, kao što je to izjavio juče jedan od ministara iz vlade Srbije“.

"Dakle, svi znamo šta su raniji dokumenti, poput Memoranduma SANU ili Načertanija donijeli na ovim prostorima. Donijeli su rat, razaranje, donijeli su stotine hiljada žrtava. Postoji ogromna kolizija između pozivanja na mir i sigurnost i pozivanje na izradu takvih dokumenata, za koje znamo šta su im konačni ciljevi, u istoj rečenici", naglasio je Zvizdić.

Dodao je da, isto tako, ne može u istom stavu i odnosu prema BiH kao susjedu stajati rečenica da se voli BiH, ali da tamo ipak ima više hiljada terorista "koji su poznati samo toj osobi koja daje takvu neutemeljenu i nedobrosusjedsku i nedobronamjernu izjavu, kada je u pitanju BiH".

On smatra i da sve namjere i želje naroda i građana BiH treba staviti na sto, treba ih analizirati na bazi relevantnih činjenica.

"Obzirom da u zadnje vrijeme jako puno govorimo o neravnopravnosti naroda u BiH, mislim da je došlo vreme da se to pitanje otvori, ali na jedna ozbiljan, argumentovani način, da svi na sto stave svoje zahtjeve, svoje primjedbe, svoju projekciju, svoje želje, svoj pogled na tako jedno važno pitanje u BiH, ali da zaključci budu plod kompromisa i relevantnih činjenica. Ako svi polazimo od maksimalističkih ciljeva onda ne možemo govoriti o unutrašnjem dogovoru", smatra Zvizić.

Prema njegovim rečima, na prvom mjestu će uvijek biti odbrana integriteta i suvereniteta BiH.

"To je nulti prioritet, to je crvena linija ispod koje se nikada neće ići. To je državnost i jačanje državotvornosti same BiH i svih njenih državnih prerogativa", poručio je Zvizdić.

On smatra da će iduća godina biti obilježena pokušajima da se dođe do postizanja jednog unutrašnjeg, prije svega, političkog dogovora, "ali da će predizborna atmosfera, potreba da se homogenizira svoje biračko tijelo, sasvim sigurno, nadvladati takve pokušaje".

Zvizdić je građanima BiH poručio da će BiH na kraju bez obzira na opstrukcije i pokušaje blokade pozitivnih i evropskih procesa, biti članica EU i pripadati porodici modernih evropskih zemalja, tamo gdje ustvari de facto i po svom položaju i pogledu na svijet i pripada.