Zvizdić: Obustaviti plate parlamentarcima, jer Parlament ne radi

SARAJEVO – Denis Zvizdića, predsjedavajući Predstavničkog doma BiH, rekao je da na današnjem Kolegiju nije bilo nikakvog pomaka, te da nema naznaka da će u skorije vrijeme biti sjednice ovog doma.

Na pitanje da li je uredu primati platu 11 mjeseci a ne raditi, Zvizdić je rekao da on prima platu u Vijeću ministara i da se slaže da je nenormalno primati platu, a ne raditi.

"Pozivam visokog predstavnika da obustavi plate parlamentarcima jer u ovom trenutku on to može obzirom da Parlament ne radi", rekao je Zvizdić.

Rekao da ima naznaka da će ubrzo doći do sastanka SDA, SNSD i HDZ i da on zagovara da to bude jedan širi sastanak.

Određene partije, kako je rekao, nisu dostavili imena kako bi se formirale nadležne komisije, a bez toga nema mogućnosti da se važni dokumenti usvoje.

Pozvao je predstavnika SNSD-a da dostave imena članova komisija kako bi bila dostupna sredstva od 1,1 milijardu eura.

Ponovio je da nije došlo do značajnijeg približavanja stavova koji bi probudili optimizam.

Na pitanje da li očekuje blokadu i Savjeta ministara, jer će se naći i imenovanja, Zvizdića kaže da nema još uvijek materijala o imenovanju direktora SIPA, na narednoj sjednici to neće biti na dnevnom redu, ali ističe da će biti ispitanika dinamika rasta, ali da neće doći do potpune blokade rada Vijeća ministara, jer to je regulisano zakonom.