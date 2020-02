Zvizdić: Pokazati političku pozitivnu volju zbog građana BiH

SARAJEVO - Denis Zvizdić, potpredsjednik SDA i predsjedavajući Predstavničkog doma BiH pozvao je juče na susdržanost, na dijalog koji je jedini instrument za postizanje kvalitetnih političkih rješenja.

„Pozivam da pokažemo političku pozitivnu volju zbog građana BiH, zbog ključnih vanjsko-političkih ciljeva BiH, a to su prije svega euro-atlanske, posebno evropske integracije. I evo kada smo nakon godin udana konačno profunkcionirali na BiH, mislim da će se bezrazložno, antiustanvo i na bazi ishitrenih političćkih ciljeva i želja ponovo nanijeti velika šteta i evropskom putu BiH i ekonomskom razvoju BiH, i međunarodnom ugledu BiH i konačno poboljšanju života svih građana BiH, sa fokusom na ambijent za ostanak mladih ljudi“, kazao je Zvizdić, te pozvao da se prestane sa političkim ucijenama, blokadama, jer iz neposredne prošlosti znamo da takvi postupci, blokade, ucjene, neće dati nikakav rezutlat u političkom ambijentu i u odnosima u BiH.

On je rekao da je BiH multietnička zemlja, zemlja ranvopravnih naroda i jednakopravnih naroda i građana, BiH je antifašistička zemlja, demokratska zemlja, a bazno načelo funkcioniranja je prema zkaonu. Unutar toga Ustavni sud je temelj zaštite ustanvosti BiH. Svako kršenje odluka Ustavnog suda u svakoj demokratksoj zemlji se tretira kao jedna vrsta ustanvog udara i naranvo da je to linija ispod koje niko, ko želi da funkcioniše u pravnom sistemu ,a ne u pravnoj anarhiji, neće pristati. Zbog toga pozivam da naredna sjendica NSRS ne ode predaleko sa zaključcima zbog kojih ćemo onda izgubiti jako puno vremena dok sve stvari vratimo u normalu. To je moj apel, ali to ne znaći da snage, Bosnaci i Hercegovci koji vole ovu državu kojima je ona jedina domovina nisu dovoljno snažne da se odupru bilo kakvoj vrsti ustavne blokade. To je druga poruka, dakle prva poruka je jeste da pokažemo susdržanost, da idemo ka dijalogu, ali ako se ovo nastavi naravo da će se te snage oduprijeti unutar sistema“, rekao je Zvizdić.