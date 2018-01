Zvizdić: Pružili smo ruku Hrvatskoj, sad čekamo odgovor

Molimo vas da vaša iskustva i zapažanja prilikom korištenja aplikacije za komentarisanje podijelite sa nama.

Komentari: 2

u zadnjih 100 godina napravili ste 3 kardinalne greske jer ste se stavili na stranu fasista i paveliceve hrvatske. imate sansu da te greske ispravite bas kao sto je to Zukorlich shvatio i sad gradi mir i prosperitet za svoj narod u srbiji. ne dozvolite toj Nato-Lisici da vas mulja tu u sarajevu. Protjerajte te vase prozapadne savjetnike koji vas pogresno savjetuju; a da ste bili iole inteligentni primili bi je na nivou podpredsjednika federacije. Tako to rade iskusni politicari. A taj Zujan iz Sarajeva kad se slika sa tim tudmanovcima topi se od dragosti :) Samo savez, al istinski savez sa srbima je formula za opstanak bih i bosnjaka. Srbi su castan narod i postivaju svoje prijatelje. To vidimo na primjerima rusije i arapskih muslimanskih zemalja sa kojima srbija i srpski narod imaju dobre odnose i simpatije

gr

zvizdicu zvizdicu, taj vas partner nije povjerljiv. oni su lukaviji nego sto ti to mozes i zamisliti. okreni se covjece srbima i njihovoj politici bolje ces proci a ujedno ces ucinuti dobru stvar za bosnjake u raskoj oblasti (turski sandzak) i za bosnjake u RS. Dok god to nebudu bosnjaci shvatili imace stanje u drzavi i drustvu koje imaju a to je kaos. Srbi vole i cijene istinske saveznike i dok god budete ucili od hrvata muckice i podmukle prevare nece biti dobra za nas bosnjake... sto prije shvatite to sto vam govorim to bolje ne samo za bosnjake nego i ta BiH. Hrvati su remetilacki faktor u drzavi koji ekonomski uvlaci hrvatsku na velika vrata na bih trziste a vas koce u razvoju ( oni i onako ne zive u BiH, samo djelimicno; svi su se skoro preselili u zagreb :)