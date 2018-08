Zvizdić: Smanjen broj migranata koji ulaze u BiH

SARAJEVO - Vijeće ministara usvojilo je danas okvirnu energetsku strategiju do 2035. godine, izjavio je nakon sjednice Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara.

Zvizdić tvrdi da je ovim zaustavljen negativni trend, te da je sa usvojene četiri strategije otvorena mogućnost investicija i pristup IPA fondovima.

Kako je istakao, ovom četvrtom usvojenom strategijom je otvorem pristup mmogim fondovima u okviru energetike.

Razgovarano je i o povćanom broju migranata, dodao je Zvizdić i naveo da je od početka godine do danas 12.000 migranata ušlo u BiH.

Zvizdić je istakao da se radi na adaptaciji objekata za smještaj migranata, prije svega na adaptaciji kasarne Ušivak gdje će biti smješteno 450 osoba, zatim Hotela Sedra u koji će biti smjšteno 400 migranata.

U zadnjih mjesec dana, tvrdi Zvizdić smanjen je broj ulazaka migranata i ističe da je veći broj onih koji odlaze.

Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa je nakon sastanka sa Zvizdićem izjavio da je ovo jedan od najvažnijih dokumenata u domenu energetskog sektora u proteklih nekoliko godina. “Ova strategija otključava vrata sredstvima IPA fondova, ali i drugim projektima Zapadnog Balkana. Ovo je zajedničko djelo svih u BiH koji se bave energetskim sektorom, rekao je Šarović.

Strategija je pripremljena za period 2018 – 2035 godina, a predviđa ulaganja i energetske objekte u iznosu od 9 milijardi KM, naglasio je Šarović i dodao da ovo može da bude zamajac energetskom sektoru. Ono što nedostaje to je moderna napredna regulativa u oblasti električne energije i gasa, naveo je Šarović i dodao da je dokument pripremljrn i čeka se zeleno svjetlo nadležnih.

Na pitanje novinara šta je sa ogromnim dugom Srbije prema BiH kada je u pitanju hidroelektrana Bajina bašta, Šarović je naveo da strategija ne tretira taj dug, jer su to obaveze ptema lokalnim zajednicama. “To je dug prema opštinama koje se nalaze uz tok rjeke Drine, rekao je Šarović I dodao da je to njijov novac za potopljeno zemljište, a to su u opštine Rogatica, Bratunac i Srebrenica.

Govoreći o promjenamam granica u regionu Zvizdić je istako da svaka priča o razmjeni teritorija i crtanju novih granica je vrlo štetna i opasna i u potpunoj je suprotnosti sa razvojem regionalnih odnosa. I sama njemačka kancelarka Angela Merkel je izjavila da je važno očuvati granice iz 1991. godine, podsjetio je Zvizdić. Mislim da je rješenje u sasvim drugom modelu i stoga pozivam susjede Hrvatsku i Crnu Goru da potpišemo ugovore o granicama i da time pokažemo vjerodostojnost naših izjava kad govorimo o poštivanju teritorijalnog integriteta, rekao je Zvizdić.

Govoreći o dodatnim odgovorima na pitanja Evropske komisije, Zvizdić je rekao da radne grupe aktivno rade na odgovorima na 655 dodatnih pitanja, ali da nema informaciju koja govori o mogućnosti prolongiranja i misli da će septembar kada je izborna kampanja to malo usporiti. Zvizdić vjeruje da će za ovog mandata Vijeća Evrope, BiH dobiti kandidatski status.

Odgovarajući na pitanja novinara da pojasni situaciju sa zabranom ulaska ruskog pisca na teritoriju BiH, Zvidić je rekao da je Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova 24. avgusta u dopisu od Izvršnog obavještajnog odbora zatražio dostavljanje svih raspoloživih informacija u vezi sa postupkom donošenja odluke o uskraćivanju prava na ulazak u BiH Zaharu Prilepinu, kao i informaciju o usklađenosti ove odluke sa važećim zakonodavstvom BiH. Crnadak je u dopisu ukazao na važnost dobrih odnosa izgrađenih na uzajamnom povjerenju između BiH i Ruske Federacije.