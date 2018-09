Zvizdić: Srbija neće odlučivati o granicama BiH, niti su Srbija i RS jedno

Komentari: 1

Homosapiens

Kako su providni postali ovi nacionalisti. Ovaj put Mile vraca dug. On kao osporava suverenitet BiH a Zvizdic ga brani. To je revans za uslugu od prije par dana kada je Salkic napao ime RSa a Mile kao veliki zastitnik brani to su u stanju tako jos godinama da nabacaju lopte jedni drugima, sve u svrhu ostanka na vlasti. Ko ce se baviti stvarnim problemima drustva kad je lakse ovako jeftinim parolama mlatiti praznu slamu.