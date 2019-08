Zvizdić danas sjeda na čelo parlamenta

BANJALUKA, SARAJEVO - Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, danas bi trebalo da preuzme i funkciju predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, što je jedinstvena situacija u demokratskom svijetu da jedna te ista osoba obavlja funkciju čelnika izvršne i zakonodavne vlasti, ali može se očekivati da on na čelu dvije institucije neće biti dugo pošto je juče dogovoreno formiranje novog Savjeta ministara.

Komentarišući ovu nesvakidašnju situaciju, i sam Zvizdić je uoči preuzimanja ove funkcije priznao da je to neobična situacija, iako je formalno u skladu sa zakonom. Skrenuo je pažnju i na to da nije jedina osoba koja se našla u takvoj poziciji, podsjećajući i da je veliki broj ministara na nivou entiteta i BiH u sličnoj situaciji, jer su izabrani u parlamente kao poslanici, a istovremeno su na raznim izvršnim funkcijama.

Vehid Šehić, bivši predsjednik Centralne izborne komisije BiH, pak, kaže da je neprihvatljivo da jedna osoba obavlja dvije ovakve funkcije, te da je ovakav slučaj nezabilježen u svijetu.

Nenad Stevandić, predsjednik Kluba poslanika Srpski klub u Predstavničkom domu BiH, kaže za "Nezavisne" da se radi o neprihvatljivoj praksi koja se ne može uklopiti u priču o demokratskim standardima.

"Neprimjereno je, nedemokratski i nemoralno. Poruka ljudima je da samo u političkim vrhuškama ima ljudi koji mogu da obavljaju po pet funkcija, dok ostali ne mogu da dođu do izražaja. To je potpuna katastrofa. Zaista bi bio red da se svi pogledamo u ogledalo i da počnemo da se ponašamo racionalno", rekao je Stevandić.

On je rekao da, ako se ovakva praksa nastavi, treba razmisliti da se Zvizdić imenuje i za glavnog tužioca i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, kako bi, kako kaže, pored izvršne i zakonodavne, mogao preuzeti i sudsku vlast u zemlji.

Saša Magazinović, poslanik SDP BiH, kaže da je nelogično ne samo za BiH nego za bilo koju državu koja želi biti demokratska da se dozvoli ovakva situacija. On, međutim, podsjeća da je u mandatu 2010. godine bilo onemogućeno članu Savjeta ministara BiH da preuzme mandat u Predstavničkom domu BiH dok ne bude razriješen dužnosti.

"Zašto je to sad omogućeno i šta se to toliko promijenilo od tada do danas, ja zaista ne znam, i to je pravo pitanje za CIK", kaže Magazinović za "Nezavisne".

On ističe da su ovoj situaciji doprinijele i stranke iz RS, predvođene SNSD-om, kao i HDZ BiH.

"Od ukupno 23 glasa, Zvizdić uživa 14 glasova podrške iz RS i od HDZ BiH. Ove stranke ne bi trebalo sebi da dopuste da ovako burno reaguju jer su i same doprinijele kreiranju ovakve situacije", kaže Magazinović.

Josip Grubeša, ministar pravde BiH i visoki funkcioner HDZ-a, rekao je da se svaki put nada da je bilo koja sjednica Savjeta ministara u ovom mandatu u stvari posljednja u tom sastavu.

Juče smo CIK-u poslali upit kako oni komentarišu ovu situaciju, međutim do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nismo dobili odgovor.