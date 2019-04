Zvizdić poručio Dodiku: Granica između BiH i Srbije biće dok je "svijeta i vijeka"

​SARAJEVO - Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH u tehničkom mandatu, komentarisao je "prekrajanje granica", o kojima je ponovo govorio Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, te poručio kako će granica između BiH i Srbije biti dok je "svijeta i vijeka"

"Možda je Dodik crtao granice gdje će biti 4G plus mreža. Pretpostavljam da je to, jer granica na Drini je granica između države Bosne i Hercegovine i države Srbije. Ona je tu stoljećima i ostat će do Sudnjeg dana. Dok bude svijeta i vijeka, ta granica će biti granica između dvije prijateljske, komšijske, susjedne države", istakao je Zvidzić te dodao:

"Svaka radikalna izjava, ili izjava koja na bilo koji način problematizira suverenitet i teritorijalni integritet BiH, je svakako da ne stvara pozitivnu atmosferu. Dakle, to je svima nama jasno - da je BiH suverena, nezavisna, samostalna država, da želimo da gradimo dobrosusjedske odnose sa prije svega našim sujedima - Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, ali na bazi međusobnog uvažavanja i reciprociteta. Ja pozivam naše susjede da se drže osnovnih demokratskih, evropskih i međunarodnih standarda načela. Zbog toga sam više puta pozvao da potpišemo ugovore o granici".

Podsjetimo, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u intervjuu za srbijanski portal Espreso.rs, ponovo je na upit novinara govorio o prekrajanju granica, kazavši da neka vrsta integracije između Srbije i Republike Srpske, ali i dijela Crne Gore u budućnosti mora postojati.

(N1)