Zvizdić poručio Dodiku: Ovdje postoji samo jedna država, a to je BiH

SARAJEVO - Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić osudio je izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji je juče u Istočnom Sarajevu Republiku Srpsku nazvao državom.

"Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je jučerašnju manifestaciju otvaranja zdravstvene ustanove u Istočnom Sarajevu ponovo iskoristio da pošalje negativne i radikalne poruke, od kojih niko neće imati koristi, a ponajmanje građani kojima se obratio. Apsurdne i iracionalne izjave Milorada Dodika kojim pokušava osporiti državnost Bosne i Hercegovine i krivotvoriti stvarni status Republike Srpske, lažno je nazivajući 'državom', predstavljaju opasan pristup prizivanja neustavnog i nezakonitog djelovanja", navodi Zvizdić.

Dodikov pokušaj da predizbornu kampanju za člana Predsjedništva BiH započne negiranjem države Bosne i Hercegovine, kako se dodaje u saopštenju, još jednom pokazuje hipokriziju njegovog vlastitog političkog stava i predstavlja još jedan u nizu blijedih pokušaja da na 'toplom režimu' održi opsjenu o nepostojećem državnom statusu RS.

"Ali, kako to kaže njemačka politička teoretičarka Hannah Arendt: 'Ukoliko neko ko se u vezi sa nekom temom stalno bavi demagogijom postiže određeni uspjeh, utoliko je vjerovatnije da će postati žrtvom svojih vlastitih izmišljotina'. Zato podsjećam Milorada Dodika da je Dejtonski mirovni sporazum, za čije se dosljedno poštivanje upravo on javno zalaže, potvrdio kontinuitet državnosti BiH i da Republika Srpska, kao jedan od dva entiteta, nema niti će ikada imati državne atribucije. Na ukupnoj površini od 51.197 km2, postoji i postojaće samo jedna država, a to je Bosna i Hercegovina sa svojim punim suverenitetom, teritorijalnim integritetom i međunarodnopravnim subjektivitetom", dodaje Zvizdić.

Napomenuo je da su zbog toga ovakve i slične zapaljive izjave, pa makar bile i u dnevnopolitičke svrhe, opasne i štetne po unutrašnje odnose u BiH, jer nas vraćaju unazad kada cijeli svijet od BiH očekuje da se nastavi kretati naprijed.

"Država Bosna i Hercegovina, a ne nekakve fantomske paradržavice, posljednjih je godina na evropskom putu napravila značajan iskorak i to su prepoznali svi relevantni međunarodni faktori, ali nažalost ne i pojedini domaći političari poput Dodika, koji u nedostatku svježih ideja i programa, nude samo retrogradnu političku retoriku", navodi se u reagovanju predsjedavajućeg Zvizdića.

