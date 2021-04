Zvizdić u proceduru uputio Prijedlog izmjene Krivičnog zakona BiH

SARAJEVO – Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, saopštio je da je danas u parlamentarnu proceduru uputio Prijedlog izmjene Krivičnog zakona BiH.

"Danas sam uputio u parlamentarnu proceduru Prijedlog izmjene Krivičnog zakona BiH sa ciljem proširenja kažnjavanja govora mržnje, na način da to ne bude, kao do sada, samo 'nacionalna, rasna ili vjerska mržnja ili netrpeljivost'", saopštio je Zvizdić.

Kako navodi, primjena zakona bi se odnosila u vezi sa svakim oblikom mržnje koji "godinama kontaminira javni prostor u BiH".

"Mislim da je krajnje vrijeme da kao država preventivno djelujemo kroz izmjenu krivičnog zakonodavstva i zaustavimo govor mržnje i poticanje na nasilje, posebno na internetu i društvenim mrežama", kazao je i dodao još:

"Samo kroz toleranciju, međusobno uvažavanje i istinsko razumijevanje drugog i drugačijeg možemo graditi zajedničku evropsku budućnost".

Danas sam uputio u parlamentarnu proceduru Prijedlog izmjene Krivičnog zakona BiH sa ciljem proširenja kažnjavanja govora mržnje, na način da to ne bude, kao do sada, samo "nacionalna,rasna ili vjerska mržnja ili netrpeljivost", već da to bude svaki oblik mržnje koji godinama.... pic.twitter.com/VH7p2FUxfe