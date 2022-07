10 razloga za život u Njemačkoj

Mladi i obrazovani ljudi sve više se odlučuju da odu u Njemačku, a razlog je egzistencijalne prirode, tj. bolje prilike za zaposlenje u struci, kao i uslovi rada.

I dok se nekada iz Bosne i Hercegovine u Njemačku išlo tako reći "trbuhom za kruhom", ovog puta glavni motiv je osiguranje boljeg ili višeg životnog standarda, te bolje plaćen posao u struci koji im se tamo nudi.

Najvažniji korak je pronaći posredničku agenciju. U Bosni i Hercegovini ističe se agencija Jobstep koja već 12 godina uspješno pronalazi poslodavce u Njemačkoj, ali ujedno svojim klijentima pruža kvalitetnu uslugu u vidu administrativne podrške, obrade i dopune prijave, praćenja statusa kandidata i zdravstvene prijave.

Upravo zahvaljujući posredovanju ove agencije, njegovatelj Mladen B. je uspio pronaći posao u struci, tako da danas radi u Domu za starije osobe u Minhenu, zarađujući više nego je to ostvarivao baveći se istim poslom u BiH. Mnogo je ovakvih i sličnih priča, ali i motiva za odlazak. Donosimo vam deset razloga koji nerijetko motivišu ljude da svoje mjesto pod suncem pronađu upravo u Njemačkoj.

1. Njemačka u poređenju sa drugim evropskim državama slovi kao relativno jeftina za život. Prema statističkim podacima za normalan život u Njemačkoj u 2019. godini je bilo potrebno mjesečno 750 evra. U većim gradovima poput Minhena potrebno je i više od ovog iznosa, ali tamo su i primanja veća.

2. Plate u ovoj državi su oduvijek važile za dobre. U odnosu na 2019. godinu plate u Njemačkoj danas su veće za 26 evra. Iako je to najmanji godišnji rast od 2009. godine i dalje su u plate mnogo veće nego u ostalim evropskim zemljama.

3. Došlo je do povećanja zarada u sektorima osiguranja, gdje su plate veće za 111 evra, kao i kod zdravstvenih i socijalnih usluga (plus 80 evra). Ono čime se bave građani BiH u Njemačkoj obično spada u najteže poslove. Mnogo njih je zaposleno na građevini i u ugostiteljstvu. U prosjeku zarađuju oko 2.500 evra.

4. Za većinu poslova u Njemačkoj vam ne treba znanje njemačkog jezika, mada je poželjno. Jedino je u zdravstvu obavezno.

5. Ovo je zemlja u kojoj robe ima za svačiji džep. Tako da se na kraju sezone uvijek nude sniženja i do 50 ili 60% jeftinije.

6. Javni prevoz u Njemačkoj je dobro organizovan, tako da vam automobil gotovo i nije potreban. U zavisnosti o kojem gradu se radi, cijena vozne karte u prosjeku košta dva evra, a mjesečna karta iznosi 70 evra.

7. Za one ekološki osviještene, treba reći da Njemačka na međunarodnom planu prednjači u zaštiti klime i pionir je u razvoju obnovljivih izvora energije, tako da i to može biti važan odlučujući faktor za one koji se odlučuju nastaniti u ovoj zemlji.

8. Njemačko društvo je oblikovano pluralizmom životnih stilova i etno-kulturne raznolikosti, tako da je to mjesto dobrodošlice za sve ljude sa svim različitostima.

9. Kada se radi o mjerama inkluzije, u Njemačkoj osobe s invaliditetom zauzimaju sve veću ulogu u društvenom životu.

10. Za one koji vole teatar možemo reći da je Njemačka teatarski raj. Stotine pozorišta, na stotine hiljada izvedbi i milioni posjetilaca. Osim toga, u Njemačkoj oko 35 miliona gledalaca svih generacija iz godine u godinu posjećuje gotovo 110.000 teatarskih predstava i sedam hiljada koncerata, a među njima možete biti i vi.