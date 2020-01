27 godina od smrti Trebinjca: Srđanovo djelo se ne smije zaboraviti

TREBINJE - Na Savindan, kada je prije 27 godina preminuo Trebinjac Srđan Aleksić, njegovu vječnu kuću na Gradskom groblju "Podgljivlje" u Trebinju su posjetili njegov otac Rade, predsjednik Skupštine grada Trebinja Dragoslav Banjak i predstavnici Udruženja "Radničke sportske igre" iz Tuzle.

"Sve teže mi pada izlazak na groblje jer ostajem pomalo i ja bez života, pa ne mogu da se nosim s tim. Da nije onoga čovječnoga u svakom onom koji dođe na Srđanov grob, vjerovatno ne bih ni ja više imao snage", istakao je na sinovom grobu Rade Aleksić.

Kaže da ga je u njegovom bolu sve ove godine pokretala čovječnost, čestitost i ljubav prema čovjeku jer je svjestan da ljudi obilaze grob njegovog sina ne zato što su ga poznavali, nego zato što je njegovo djelo u njima probudilo najdublja i najljepša osjećanja.

Banjak je ovom prilikom podsjetio da Srđanov grad nikad nije zaboravio svoga velikog sportistu, čije ime nosi jedan važan plivački turnir i sportski centar pored rijeke Trebišnjice.

"Plivački turnir okuplja mlade plivače iz cijelog svijeta i tako se njeguje uspomena na jednog mladog i perspektivnog sportistu koji je ujedno bio i veliki čovjek", kazao je Banjak.

Mirsad Gavranović, predsjednik Udruženja "Radničke sportske igre" iz Tuzle, rekao je da Srđanovo djelo ne treba i ne smije da se zaboravi.

"Zbog toga mi već pet godina organizujemo turnir pod nazivom Međunarodni malonogometni turnir 'Srđan Aleksić', koji podržava i Tuzlanski kanton, a okuplja 250 do 300 djece od devet do 10 godina iz svih krajeva bivše Jugoslavije", rekao je on, podsjetivši da u Tuzli postoji i inicijativa da se jedna tamošnja ulica nazove imenom Srđan Aleksić.

Aleksić je stradao 1993. godine braneći svoga sugrađanina, Bošnjaka Alena Glavovića.