3D BOX: Za jedan kupljeni BOSCH uređaj bijele tehnike dobijate još jedan takav gratis!

Jedinstvena i do sada neviđena prilika da se dva vrhunska uređaja bijele tehnike njemačkog proizvođača BOSCH kupe po cijeni jednog, očekuje kupce koji u subotu 2. septembra od 09.00 sati među prvima stignu u 3D BOX shop bijele tehnike u Tržnom centru Mercator Borik, Banjaluka. Ova nesvakidašnja promotivna akcija pod nazivom Dan otvorenih vrata traje tokom cijelog dana, ali samo 5 najbržih kupaca BOSCH uređaja bijele tehnike na poklon će dobiti još jedan takav uređaj, bilo da je riječ o veš mašini, frižideru, ugradbenoj rerni, mašini za pranje suđa ili nekom drugom BOSCH uređaju.

Za sve one kupce koji ne budu među najbržima i te sreće da za jedan kupljeni BOSCH uređaj bijele tehnike dobiju još jedan takav potpuno besplatno, obezbijeđeno je 30 drugih izuzetno vrijednih poklona proizvođača BOSCH. Međutim, ni to nije sve, jer 3D BOX je pripremio popuste i do 30 odsto na BOSCH, Samsung i Tesla bijelu tehniku tokom cijelog septembra!

Iako je sutra subota, ne zaboravite večeras da uključite alarm za buđenje ili podsjećanje gdje trebate biti u 09.00 sati 2. septembra. Jer, ko rano rani, sutra po cijeni jednog, dva BOSCH uređaja grabi.