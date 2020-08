450 prosvjetnih radnika tehnološki višak u USK

BIHAĆ - U osnovnim i srednjoškolskim obrazovnim ustanovama na području Unsko-sanskog kantona 450 nastavnika i profesora u ovom trenutku predstavlja tehnološki višak, informacije su Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK.

Pred početak nove školske godine, kako ističu u pomenutom resornom ministarstvu, jedan od većih problema je kako u ovakvim okolnostima organizirati nastavni proces kako bi svi prosvjetni radnici koji se nalaze na listi kao tehnološki višak bili zbrinuti.

Prema riječima Albijane Trnavci, sekretara u ovom ministarstvu, najveći je problem kako zbrinuti nastavnike razredne nastave.

"Protekle godine sačinili smo plan kako riješiti ovaj problem i on je u fazi realizacije. Jedan od načina je preusmjeravanje nastavnika u predškolske ustanove, gdje je bio evidentiran manjak stručnog kadra, pa je tako i ove godine jedan broj njih usmjeren na ta radna mjesta. Kada je riječ o ostalima, pokušavamo sagledati potrebe škola i vidjeti kako na najoptimalniji način sve zadovoljiti. Ono što je izvjesno jeste da nema potrebe za novim zapošljavanjima kada je riječ o obrazovnom sektoru", kazala je ona.

U sindikatima zaposlenika u ovdašnjem obrazovanju smatraju kako su potrebe škola ipak u ovome trenutku takve da mjesta ima za sve.

"Mislimo da je broj zaposlenika koji su tehnološki višak manji od prikazanog, jer su se neka imena duplala zbog programa koje predaju, s obzirom na to da imamo dosta nastavnika koji su profesori matematike i informatike ili hemije i biologije, pa se ta imena pojavljuju po dva puta iako se radi o jednoj osobi. Prema našim saznanjima, potrebe škola za nastavnim osobljem su još dostatne kako bi svi imali dovoljno radnih časova", ističe Zehra Hadžić, predsjednica Sindikata radnika u osnovnom i predškolskom obrazovanju USK.

U Ministarstvu obrazovanja USK ističu kako je u proteklom periodu u svim školskim ustanovama provedeno istraživanje, na osnovu kojeg se došlo do podataka o prosvjetnim radnicima koji predstavljaju tehnološki višak. Navode kako se u proteklim godinama konstantno bilježi rapidno opadanje broja učenika u ovdašnjim školama, što je naposlijetku dovelo do ovakve situacije. S obzirom na to da je izvjesno kako će se u narednom periodu nastaviti negativni demografski trendovi u USK, odnosno iseljavanje stanovništva, nadležnim instititucijama biće sve teže pronaći način kako riješiti problem s evidentnim viškom prosvjetnih radnika.