4G probija još jedan rok

SARAJEVO, BANJALUKA - Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske zatražilo je od Ministarstva transporta i komunikacija BiH da preciznije definišu određene odredbe Odluke o dozvolama za korišćenje radiodifuznog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema, tako da je već sada sigurno da od uvođenje 4G mreže do kraja godine neće biti ništa.

Podsjećanja radi, prije otprilike mjesec dana iz Savjeta ministara BiH saopštili su da se stvaraju pretpostavke da se do kraja godine uvede ova mreža, međutim i tada je pojedinim stručnjacima to bilo nerealno, posebno ako se uzme u obzir sporost institucija BiH. Takođe ovo je već treći put u posljednjih godinu dana da se pomjeraju rokovi. Prvi put u Ministarstvu transporta i komunikacija početkom marta prošle godine rekli su da će 4G mreža biti uvedena do kraja 2017, a nakon što to nije urađeno na kraju te godine, rekli su da će građani najdalje polovinom 2018. godine imati mrežu četvrte generacije, od čega naravno nije bilo ništa.

"Smatramo neophodnim nastavak aktivnosti na uvođenju novih tehnologija i dalji razvoj ove oblasti u skladu sa važećom pravnom regulativom, sa jasno definisanim uslovima, prioritetima i parametrima i poštujući ustavne nadležnosti entiteta", rekli su nam u Ministarstvu saobraćaja i veza RS.

Za razliku od Ministarstva saobraćaja i veza RS, Federalno ministarstvo transporta i komunikacija, prema nezvaničnim informacijama, još uvijek nije dostavilo svoje mišljenje na predloženu odluku tako da je, prema mišljenju stručnjaka i sa stanovišta procedura, gotovo nemoguće da se do kraja godine sve završi.

U Ministarstvu transporta i komunikacija BiH kažu da će nakon kompletiranih mišljenja Regulatorna agencije za komunikacije (RAK) doraditi tekst Odluke o dozvolama za korišćenje radiodifuznog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema i uputiti ga Savjetu ministara BiH na usvajanje.

"Usvajanjem odluke, Agenciji su obezbijeđeni svi pravni uslovi za izdavanje dozvola dominantnim telekom operaterima u BiH za 4G mrežu. Dozvolom će se definisati rokovi, brzina prenosa podataka i potrebne nadoknade nosilaca dozvole", rekli su nam u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH.

Stručnjaci upućeni u cijeli proces uvođenja 4G mreže u BiH kažu da je gotovo nemoguće sve stići do kraja godine te da će i ako administracija uradi svoj dio posla, što je malo vjerovatno, telekom operaterima trebati mjeseci da instaliraju opremu i stave u funkciju tu mrežu.

"I kad odluka bude usvojena, počinje postupak dodjele dozvola, odnosno frekvencija, potpisivanja ugovora, definisanja obaveza itd., a ako uzmemo u obzir i da se bliže izbori, teško da ćemo u skorijoj budućnosti imati 4G u BiH", ispričao je izvor "Nezavisnih", dodajući da je lako moguće da ovaj saziv Savjeta ministara BiH o tome uopšte ne odlučuje.

Ipak, u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH naglašavaju da je Savjet ministara BiH 24. jula usvojio Informaciju o statusu uvođenja 4G mreže kao i zaključak kojim se pozivaju sve nadležne institucije da hitno preduzmu sve aktivnosti kako bi se što prije stvorile pretpostavke za komercijalnu upotrebu mobilne mreže četvrte generacije u BiH.

"Ukoliko Ministarstvu budu blagovremeno dostavljena sva mišljenja na prijedlog odluke i Savjet ministara BiH usvoji odluku, nema razloga da do kraja godine 4G ne krene sa komercijalnom upotrebom u BiH", rekli su nam u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH.