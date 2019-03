ALPIS: Na mala vrata građanima još dublje zavlače ruku u džep!

Smiješna su objašnjena zašto uvode dodatne poreze građanima na dobitke. Svjesno nisu naveli stvarni gubitak od 40 miliona evra, što bi bila direkta posljedica eventualnog usvajanja ovog zakona

Ministarstvo finansija u svom obrazloženju i navođenju razloga za usvajanje novog zakona o igrama na sreću po hitnom postupku pokazalo je veliko neznanje i lošu namjeru navodnim direktnim dobitkom u budžetu od 30 miliona maraka prikrili su indirektni gubitak od skoro 70 miliona maraka, što bi bila samo jedna od štetnih posljedica eventualnog usvajanja ovog prijedloga zakona.

Naime, na danas zakazanoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske mogao bi se naći i novi zakon o igrama na sreću, djelo Ministarstva finansija na čelu s ministarkom Zorom Vidović. Privatni priređivači igara na sreću žestoko optužuju pojedince iz Vlade, Ministarstva finansija i Republičke uprave za igre na sreću, čiji je direktor Mladen Simić, navodeći da ovim zakonom žele uništiti domaće privatne kladionice i tržište prepustiti "Lutriji Republike Srpske" i stranim priređivačima koji rade s automatima.

Ministarstvo finansija se juče oglasilo saopštenjem za javnost, u kojem pokušava objasniti ciljeve ovog zakona. Tvrde da je cilj unaprijediti djelatnost igara na sreću, ojačati ulogu "Lutrije Republike Srpske" te povećati prihode u budžet Republike Srpske. Privatni priređivači odbacili su sva objašnjenja Ministarstva finansija i ostali pri tezi kako se sve radi s ciljem prepuštanja tržišta "Lutriji Republike Srpske" i automatima u stranom vlasništvu. Iz Ministarstva finansija plasiraju praznu priču o nekom povećanju prihoda od 30 miliona maraka kroz povećanje poreza. Gdje im je stručna analiza kojom će to potkrijepiti? Kako je moguće da se prihodi budžeta povećaju za dodatnih 30 miliona maraka kad je ukupna dobit svih priređivača u prošloj godini iznosila 25 miliona maraka? Ministarstvo finansija pokazuje namjerno neznanje da bi prikrili loše namjere prikazuju direktan dobitak u budžetu, svjesno zanemarujući duplo veći indirektni gubitak. Sve to bi mogao da izračuna i svaki student prve godine ekonomije. To znači da bi u budžetu bilo 40 miliona maraka manje, a nikako 30 miliona maraka više.

Nije li bilo logično, objašnjavaju dalje iz ALPISa, da su oformili radnu grupu, napravili stručnu analizu efekata ovog zakona, održali javnu raspravu, u koju bi uključili i priređivače, i onda izložili detaljan plan.

Ali ne! Oni su cijeli plan izmjene zakona kovali u tajnosti, preko noći ga na sjednici Vlade usvojili u formi prijedloga i poslali u hitnu proceduru te ga nastoje što prije usvojiti. Valjda je iz toga svima jasno da se radi o mutnim poslovima i da se pravi ciljevi ovog zakona skrivaju. Zašto otimaju privatnim priređivačima nešto što već rade i to kvalitetno? Da li to znači da će država ubuduće staviti monopol na svaki posao koji privatni sektor dobro razvije? Da dovedemo stvar do apsurda, hoće li, ako uvidi da pekari dobro posluju, iznajmiti mašine za pravljenje hljeba od stranaca i svu dobit preliti u njihove i džepove korumpiranih pojedinaca, pitaju se u Asocijaciji legalnih priređivača igara na sreću (ALPIS). Nekoliko je stvari koje u ALPISu navode kao jasan pokazatelj da je jedini cilj ovog zakona uništenje domaćih privatnih kladionica, a s njima i oko 15.000 radnih mjesta, koja su direktno i indirektno ovisna o djelatnosti igara na sreću.

U Republici Srpskoj dosad nije bilo poreza na dobitke igrača i zbog toga su priređivači iz Republike Srpske bili konkurentni na tržištu, privlačili igrače u Republiku Srpsku, a time donosili i prihode u budžet Republike Srpske kroz oporezivanje samih priređivača. Sada žele oporezovati igrače, čime bi se napravila kardinalna pogreška, koju su već napravile zemlje iz okruženja, zbog čega su te države izgubile ogromne prihode, jer su igrači otišli na domaće crno tržište i strane internetske kladionice. Uvede li Republika Srpska oporezivanje igrača, može očekivati ogroman pad prihoda u budžet, jer svi oni igrači koji su prešli u Republiku Srpsku zbog neoporezivanja, kao i većina domaćih igrača, sada će otići tamo gdje im bude isplativije igrati, tj. gdje ne bude poreza na dobitke, tvrde iz ALPISa te nastavljaju.

Osim što su nam trostruko povećali poreska opterećenja bez ikakve stručne analize i javne rasprave, oduzeli su nam pravo priređivanja naših najpopularnijih igara, elektronskih igara (bingo, trke pasa itd.) i dali ih isključivo "Lutriji Republike Srpske". Zatim su nam potpuno nelogično zabranili da naši igrači uplate na račune mogu izvršiti na našim uplatnim mjestima, nego moraju isključivo preko transakcijskih računa. U prevodu, učinili su sve što je u njihovoj mogućnosti da domaćim privatnim kladionicama onemoguće poslovanje i da ih u konačnici dovedu do zatvaranja, kažu u ALPISu, pozivajući poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske da budu pametni i odgovorni.

Pojedinci iz Vlade, Ministarstva finansija i Republičke uprave za igre na sreću u dogovoru su sa stranim firmama, austrijskim i bugarskim, koje se bave automatima. Zbog lične finansijske koristi guraju ovaj zakon, koji će pogasiti sve domaće privatne kladionice i na ulici ostaviti 15.000 ljudi, a domaće tržište prepustiti strancima. Ne radi se ni o kakvom jačanju položaja "Lutrije Republike Srpske", ona im je samo paravan da ovaj zakon prođe. Poslanici moraju biti mudri, politički i ljudski odgovorni te prepoznati važnost ovog trenutka za socijalni mir i ekonomsku stabilnost Republike Srpske. Ovaj zakon jednostavno ne smije biti usvojen. Ako se to dogodi, mnogi će morati kazneno odgovarati za teške ekonomske posljedice po Republiku Srpsku, zaključili su iz ALPISa.

