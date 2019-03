ALPIS: Vlada i Ministarstvo finansija RS u talu sa stranim priređivačima?

Privatne kladionice u Republici Srpskoj uskoro bi mogle biti primorane ugasiti poslovanje i otpustiti sve svoje radnike. Naime, Vlada Republike Srpske je utvrdila Prijedlog zakona o igrama na sreću i uputila ga u hitnu proceduru, što znači da bi ga Narodna skupština mogla usvojiti već na sljedećoj sjednici, koja je zakazana za utorak. Usvoji li Narodna skupština takav zakon, upozoravaju privatne kladionice, njima ne preostaje ništa drugo nego da zatvore firme.

"Usvoji li Narodna skupština ovaj zakon, mi nemamo izbora nego da zatvorimo firme. Pod takvim je uvjetima nemoguće raditi", poručuju iz Asocijacije legalnih priređivača igara na sreću (ALPIS).

Visoka politika umiješana u mutne poslove?

Vlada Republike Srpske je u objašnjenju zakona koji je predložila navela kako je cilj pojačati nadzor nad ovom djelatnosti i dodatno ojačati "Lutriju Republike Srpske". Međutim, privatni priređivači optužuju Vladu, Ministarstvo finansija i Republičku upravu za igre na sreću (RUIS) za tajni dogovor sa stranim kompanijama koje rade s automatima.

"Dovoljno je samo pročitati predloženi zakon i kristalno je jasno da je pisan s namjerom da uništi domaće privatne kladionice i da tržište prepusti automatima. Uvode porez na dobitke igračima, što dosad nije bila praksa, čime žele sportsko klađenje učiniti neisplativim za igrače i na taj ih način otjerati iz naših kladionica. Porez na dobitke nepoželjna je praksa u sportskom klađenju u svim razvijenim europskim zemljama i ukoliko se uvede u Republici Srpskoj doći će do prelaska igrača na crno tržište i strane internetske kladionice, jer igrač želi da mu se isplati koliko je i dobio. Nadalje, ovim zakonom oduzimaju nam pravo na elektronske igre (bingo, trke pasa i slično) i daju ih isključivo 'Lutriji Republike Srpske'. Objasnili su to tvrdnjom da mi nismo pokazali interes da priređujemo elektronske igre, što je apsolutna ludost, jer mi smo i razvili elektronske igre, to su naše najpopularnije igre i naravno da imamo interes za njihovo priređivanje. To su jasni dokazi da se ovim zakonom žele uništiti domaće privatne kladionice, a radi interesa "Lutrije Republike Srpske" i stranih firmi koje se bave automatima", kažu u ALPIS-u.

Zakon pogoduje automatima?

Slični scenariji već su viđeni u nerazvijenim zemljama Europe. Tako je npr. u Albaniji premijer Edi Rama ugasio skoro sve kladionice. Zapravo sve, osim kladionice svog brata i državne lutrije, koja je od 2012. u vlasništvu austrijskog "Novomatica", koji izrađuje i iznajmljuje automate. U Makedoniji državnoj lutriji zakonski je omogućen monopol, s tim da ona ima pravo izabrati partnera s kojim će otvoriti posebnu firmu za priređivanje igara na sreću. Odabrali su bugarski EGT, koji izrađuje i iznajmljuje automate.

"Upravo se makedonski scenarij pokušava napraviti i u Republici Srpskoj. Način rada ovih velikih europskih kompanija koje se bave automatima je uvijek isti. Najprije lobiranjem i podmićivanjem nađu partnere u domaćim vlastima, zatim zajedno s njima kreiraju zakon koji samo njima odgovara i u finalnom udaru zatvore ili zabrane domaće kladionice te preuzmu tržište. Sve upućuje na to kako su sada našli partnere u Vladi Republike Srpske, Ministarstvu financija Republike Srpske i Republičkoj upravi za igre na sreću i da je ovo sve njihovo zajedničko djelo. Ako ovaj zakon bude usvojen, mi ćemo morati zatvoriti, ostat će 'Lutrija Republike Srpske' i ona će nastaviti raditi s automatima već unaprijed određenog stranog partnera", tvrde iz ALPIS-a, dodajući: "Nije li jasno da je upravo zbog toga Vlada RS ovaj zakon mimo svih propisa izradila bez javne rasprave, stručne analize i protivno zdravom razumu stavila u hitnu proceduru, iako ne postoje nikakvi razlozi za hitnost postupka? Žele ovo odraditi na brzinu kako ljudi ne bi shvatili što se događa!"

Enormne ekonomske posljedice po RS?

Ukoliko se obistine najcrnje slutnje ALPIS-a, logično je zapitati se kakve će biti posljedice po Republiku Srpsku?

"Posljedice bi bile enormne. Dovoljno je reći da privatne kladionice direktno i indirektno, kroz povezane djelatnosti, stvaraju oko 15.000 mjesta u Republici Srpskoj i da u proračun godišnje uplate oko 60 milijuna maraka. Međutim, tu je još toliko stvari. Nestankom legalnih privatnih kladionica, koje uredno posluju i plaćaju svoje obveze prema radnicima, klijentima, partnerima i državi, doći će do tektonskih poremećaja na tržištu. Novi broj nezaposlenih, novi izdaci za njih, novi odlasci iz zemlje, novi prazni poslovni prostori, zatim ekspanzija crnog tržišta, do koje će sigurno doći nestankom legalnih kladionica, pa onda izvlačenje novca iz Republike Srpske prema lokacijama stranih vlasnika automata. Nismo sigurni da bi ekonomija Republike Srpske preživjela ovaj udarac", navode iz ALPIS-a.

Obični radnici u strahu od gubitka posla!

Od zatvaranja poslovnica najviše strahuju obični radnici, koji iz mjeseca u mjesec žive od redovnih plaća u kladionicama.

"Ima li itko u ovoj državi trunke stida i srama? Prije 'Premiera' i zaposlenja u ovoj firmi ja sam pošteno i časno završila visoki studij. Na svim natječajima ste me odbili s nekim glupim obrazloženjima ili čak bez ikakvog obrazloženja, iako sam samohrana majka dva srednjoškolca. I sada kad mi je 'Premier' dao šansu da ja i moja djeca ne završimo na ulici, vi ponovo hoćete da me vratite na istu. Da od mene i moje djece napravite buduće prosjake, razbojnike i sirotinju. Da li vi stvarno mislite da ću prva ja tek tako olako dopustiti da me vaša samoživost ponovo odvede na ulicu? Ovim putem poručujem svima onima koji dopuste ovakav skandal i bruku i izglasaju ovako prljav i namješten zakon da od tog momenta postajemo njihova briga", na Facebooku je napisala Vesna Glavaš, radnica "Premier" kladionice.

Dopisi

ALPIS je prošlog tjedna upustio dopise svim poslaničkim klubovima u Narodnoj skupštini RS, Vladi RS, Ministarstvu finansija, predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, predsjednici RS Željki Cvijanović i premijeru RS Radovanu Viškoviću te uz detaljnu analizu pogubnosti predloženog zakona pozvao odgovorne "da preuzmu političku, ljudsku i moralnu odgovornost te spriječe pokušaj jedne od najvećih pljački u povijesti Republike Srpske i da zaštite domaće firme i radna mjesta od potkupljenih predstavnika domaće vlasti i stranih interesnih lobija".

Makedonija i Albanija

U Makedoniji je Vlada zakonom dala monopol državnoj lutriji, koja sada priređuje automat-igre s velikom bugarskom firmom EGT. U Albaniji je premijer Edi Rama zatvorio privatne kladionice, osim kladionice svog brata i državne lutrije, koji priređuju automat-igre s austrijskim "Novomaticom".

Prijedlog zakona

U prijedlogu zakona koji je u hitnu proceduru gurnula Vlada RS privatnim kladionicama se oduzimaju elektronske igre i daju se isključivo "Lutriji RS". Elektronske igre razvili su upravo privatni priređivači i one su im činile okosnicu poslovanja!