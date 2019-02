ALPIS upozorava: Novi prijedlog zakona ostavlja 15.000 ljudi bez posla!

​Apsolutno je nejasno ko je i za čije interese uopšte mogao da podnese ovako katastrofalan prijedlog, koji može da ima nesagledive ekonomske posljedice po državu, zbog čega bi neko mogao da odgovara. Predlagač nije svjestan da bi ovakve pogubne mjere na ulice mogle ponovo da izvedu hiljade ljudi, smatraju u ALPIS-u.

Izglasa li se kojim slučajem Prijedlog zakona o igrama na sreću, koji je pod vrlo čudnim okolnostima po hitnom postupku, bez ikakvog osnova, Vlada RS proslijedila Skupštini na raspravu i usvajanje, budžet Republike Srpske biće umanjen za 60 miliona maraka, 15.000 radnih mjesta će biti ugroženo, dok će crno tržište doživjeti procvat, a milioni evra se odlivati iz države bez ikakve kontrole.

Usvajanjem Prijedloga zakona o igrama na sreću, koji favorizuje jednu granu industrije, stavljajući je u povoljniji položaj i isključivu nadležnost države, ne samo da se krše Ustav Republike Srpske, koji garantuje tržišnu slobodu i ravnopravnost, propisi o zaštiti potrošača i brojna evropska pravila, već se nanosi i ogromna šteta privredi.

Apsolutno je nejasno ko je i za čije interese uopšte mogao da podnese ovako katastrofalan prijedlog, koji može da ima nesagledive ekonomske posljedice po državu, kao i da li je predlagač svjestan da bi za ovakve stvari mogao da odgovara i bude glavni krivac što bi jedna ovako pogubna mjera na ulice mogla ponovo da izvede hiljade ljudi. Ugrožavanje industrije na sreću, koja u državnu kasu godišnje uplati oko 60 miliona maraka na ime poreza i naknada (PDV-a, poreza na dobit, poreza na dohodak građana, doprinosa za socijalno osiguranje, poreza na imovinu, komunalne takse, naknade za priređivanje...) i zapošljava 15.000 ljudi, predstavlja neodgovornu i nedopustivu finansijsku politiku, koja pogoduje samo populizmu i određenim strukturama kojima će na taj način biti dodijeljene privilegije - kažu u Udruženju priređivača igara na sreću ALPIS.

Osim toga što na prihod koji ostvaruju plaćaju visoke stope poreza i na taj način, pored ostalih, pune državnu kasu, doprinoseći BDP-u zemlje sa četiri odsto, priređivači igara na sreću privredni ambijent Republike Srpske čine boljim i kroz povećanje stabilnosti tržišta rada.

Samim tim, ograničavanje slobodne konkurencije i ozakonjenje monopola koje bi stupilo na snagu usvajanjem prijedloga o kojem će Skupština raspravljati naredne nedjelje, dovelo bi do gašenja domaćih i grubog favorizovanja stranih kompanija koje priređuju igre na sreću. U njihovu korist, a na ogromnu štetu države i naroda, bilo bi ugroženo 105.000 ljudi, računajući i porodice radnika koje zapošljava industrija igara na sreću.

Pored toga, industrija igara na sreću znatno povećava mobilnost na tržištu rada tako što angažuje studente i diplomce, koji čine oko 15 odsto ukupnog broja zaposlenih, dok je rastući trend zapošljavanja mladih informatičara, matematičara, programera i elektroinženjera u industriji igara na sreću doveo do toga da su kod većine kompanija priređivača za ovaj profil mladih stručnjaka (koji spadaju u kategoriju u kojoj se bilježi najveća stopa nezaposlenosti) konstantno otvoreni oglasi za posao.

Osim na smanjenje broja nezaposlenih, industrija igara na sreću na privredni razvoj utiče i posredstvom povećanja obima proizvodnje svojih dobavljača, kojima su priređivači na ime nabavki robe i usluga prošle godine donijeli višestruke koristi.

Kako ove kompanije najviše sarađuju sa dobavljačima iz djelatnosti koje su vezane za opremanje lokala (proizvodnja namještaja, električne opreme i uređaja) kao i za prateće i pomoćne djelatnosti, godišnji efekat njihovog poslovanja se i na taj način preliva na prateće sektore u privredi. Primjera radi, u otvaranje svakog novog uplatnog mjesta, kojih u Republici Srpskoj ima oko 1.000, investira se po 50 do 80.000 maraka, a u održavanje postojećih po 10 do 15.000 maraka, što pokazuje da, osim poslovanja same mreže uplatno-isplatnih mjesta, industrija igara na sreću značajan efekat na privredu ostvaruje kroz prateće i pomoćne aktivnosti, nabavku računarske i telekomunikacione opreme, razvoj neophodnih softvera, nabavku i održavanje voznih parkova, kao i administrativne procese koji su u ovoj industriji daleko zahtjevniji nego što je to slučaj sa drugim privrednim sektorima.

Posebna opasnost koju bi uređivanje jednog od najvažnijih privrednih sektora usvajanjem ovog prijedloga zakona stvorilo na tržištu, ogleda se u velikom odlivu novca koji bi preko stranih sajtova odlazio u inostranstvo bez ikakve kontrole, imajući u vidu da će igrači biti primorani da odlaze na strane sajtove koji ne oporezuju dobitke, usljed čega domaći priređivači više ne bi bili konkurentni.

Dio igrača bi otišao i na sajtove ilegalnih priređivača, pa bi dodatnu štetu ekonomiji nanijelo i širenje sivog i crnog tržišta. S obzirom na to da tehničkim i pravnim mjerama niko nikada nije uspio da spriječi igrače da se klade tamo gdje oni žele, nameće se zaključak da diskriminatorska rješenja poput ovog pogoduju isključivo razvoju crnog tržišta, umjesto da se ova oblast uređuje tako da prihode od nje ubire država kojoj je za investiranje u zdravstvo, školstvo, infrastrukturu... dragocjena svaka marka.

Umjesto da se bave kreiranjem najboljih mogućih uslova poslovanja za priređivače igara na sreću, brinući se kako da obezbijede što veće prihode za sopstveni (državni) budžet i kvalitetniji život stanovnika, u vremenu kada zaposlenje prijeti da postane luksuz, nadležni će raspravljati o rješenju koje će, ukoliko bude usvojeno, na hiljade mladih sa svojih radnih mjesta odvesti na ulicu - upozoravaju iz APLIS-a.

Novi zakon ne štiti ni maloljetnike

Vrlo je čudno što se novi prijedlog zakona ni na jedan način i ni u kom segmentu ne bavi prevencijom i ograničavanjem bilo kakvih izazova koji stoje pred maloljetnicima u industriji igara na sreću, odnosno njihovom zaštitom od njih. Prema prijedlogu izmjene zakona, igre na sreću su i dalje dostupne maloljetnicima, budući da je moguće priređivanje igara na mjestima koja su im dostupna, bez ikakve kontrole, i u objektima koji tome nisu namijenjeni, niti su za to pripremljeni. Treba istaći da je ALPIS mnogo toga uradio u borbi protiv svih oblika patologije u oblasti igara na sreću, ne samo kroz obuke svih operatera članica ovog udruženja, već i kroz krunski projekat koji je na inicijativu ALPIS-a sklopljen sa Kliničkim centrom Republike Srpske, u okviru kojeg se priznati stručnjaci na adekvatan način bave ovim problemom.

