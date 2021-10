Aćimović: Vakcinacija ne predstavlja rizik za trudnice

BANJALUKA - Vakcinacija ne predstavlja rizik ni za trudnoću, dakle ni za majku ni za bebu, poručila je Јela Aćimović, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Srpske.

"Kada se krenulo sa masovnom vakcinacijom, nije bilo preporučljivo za trudnice, ali samo iz jednog razloga, jer nisu bila dovoljno ispitana dejstva vakcine. Međutim, sada je to sasvim drugačije. Trudnoća bez vakcinacije je veoma rizična", naglasila je Aćimovićeva za RTRS.

Ona je istakla da je pogotovo rizičan delta soj virusa korona za trudnice, a preporučila je i koja vakcina je najviše ispitana za trudnice.

"U suštini sve vakcine su preporučljive, ali najviše podataka imamo za Fajzer vakcine", istakla je Јela Aćimović.

Mnoge zemlje su uvele vakcinaciju trudnica u prva tri mjeseca trudnoće.

"Da, i sada je sasvim svejedno u kojem periodu trudnoće primite vakcinu. Antitijela štite bebu, kao i mlijeko, dakle dosta dobrih nuspojava poslije vakcinacije", rekla je Aćimović.

U Srpskoj je krenula masovna vakcinacija buster, trećom dozom vakcina.

"Od danas to ide još masovnije. To su građani koji su se već vakcinisali sa dvije doze i znaju zašto su se vakcinisali, i oni će učiniti sve da zaštite svoje zdravlje. Oni koji nisu, to je veliki problem svih nas, imaju pogrešno mišljenje, informacije, i sa njima se mora pronaći način da se zaštite, i sebe, ali i nas koji smo odgovorni prema društvu", poručila je Aćimović.