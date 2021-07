Aćimović: Za delta soj gubitak čula nije karakterističan

Jela Aćimović, specijalista epidemiologije u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, rekla je da je u BiH došlo do blagog porasta broja zaraženih te da se zbog toga ne treba opuštati.

Upozorila je da ovo nije sezonski virus i da se on može prenositi i kada je toplo. Takođe, navela je da se delta soj brže prenosi, a da za njega nisu karakteristični gubitak okusa i mirisa.

"Ono što možemo vidjeti je da u ovom momentu u regiji dolazi do blagog porasta oboljelih na dnevnom nivou. U BiH je trenutno možda najmirnija situacija i još ne pokazujemo značajan porast, ali tako je bilo i prije prethodnog talasa, ali on je došao i kod nas sa malim kašnjenjem. Zato je potrebna opreznost pogotovo nas epidemiologa”, navela je Aćimović.

"Dakle, ne moramo čekati jesen da bismo imali povećan broj oboljelih. On se samo lakše prenosi tada jer smo u zatvorenim prostorima. Kada dođe do porasta oboljelih on je dvije sedmice postepen i onda dođe do naglog skoka. Dakle teško je to predviđati i onda se ova bolest nije pokazala kao neka koja se može lako predvidjeti. S obzirom na to da imamo posla s novim mutacijama moramo reći da će doći do porasta pogotovo što u našoj zemlji nemamo visok stepen vakcinacije i trebamo iskoristiti ovaj miran period da se svi u većoj mjeri vakcinišemo", dodala je Aćimović.

Dalje je istakla da obuhvat vakcinacijom zavisi od toga koliko se brzo virus šiti.

"Ranije je, dok je još bio aktuelan izvorni korona virus, bilo dovoljno da obuhvat vakcinacijom bude 60 do 70 odsto. Međutim, kako dolaze nove mutacije koje se brže šire samim time nam je potreban veći obuhvat vakcinacijom da bismo spriječili epidemijsko širenje u ovom trenutku to je nekih 80 posto", pojasnila je.

Kada je riječ o delta soju, Aćimovićeva je istakla da se prenosi na isti način kao i izvorni, ali mnogo brže i lakše.

"I ono što vidimo u kliničkim slikama kod osoba koje su zaražene delta sojem, one više liče na prehladu (grlobolja, šmrcanje) što nije bilo ranije. Ono što je bilo karakteristično za ranije utvrđivanje zaraze je gubitak okusa i mirisa, a to sada nije važeće za delta varijantu i neće pomoći u njenom prepoznavanju", naglasila je epidemiolog.

Savjetuje da se ljudi svaki put kada imaju respiratorne simptome trebaju konsultovati sa ljekarom.

"I to ponovo zavisi od epidemiolške situacije. Kada je zabilježen veći broj oboljelih, onda se uvijek preporučje telefonski ljekarski savjet, a inače je bitno da se smanje kontakti kada osjetimo bilo kakve respiratorne probleme. U Republici Srpskoj još nemamo prepoznatu delta varijantu, analize su pokazale da je još britanski soj dominantan. Ukoliko obolijevaju osobe koje su već imale korona virus, koje su potpuno vakcinisane, rašireni klasteri, veći broj oboljelih, osobe koje dolaze iz zemalja gdje je izražena delta vatijanta su znaci koji ukazuju na to da trebamo sekvencionirati nove sojeve", istakla je Aćimovićeva.

Ona smatra da ne treba tako lako ukidati mjere u BiH poput Velike Britanije koja je velikim obuhvatom vakcinacije to uradila.

"U ovom trenutku kada obuhvat vakcinacije u BiH još nije ni približno toliki ja nisam za takve odluke. Međutim, vidjećemo kakav je efekat takve strategije i u Velikoj Britaniji, ali svakako je da imaju veliki broj vakcinisanih te da su spriječeni teži oblici bolesti", mišljenja je Aćimović.

Kaže da i dalje vrijede preporuke da se konzumiraju vitamini.

"Međutim, efikasnija je vakcinacija koja nas može zaštititi i to je najbolje trenutno sredstvo jer time na minimum smanjujemo mogućnost da iako dobijemo korona virus, ne budu teže kliničke slike. Tako štitimo sebe, ali i ostale oko nas", kazala je.

Kako kaže, iako svi jedva čekamo da se "oslobodimo" virusa, znak epidemiolozima da je pandemija zaustavljena je da je prošao dvostruki period inkubacije bez potvrđenog slučaja zaraze.

"To znači da je prošlo 28 dana bez potvrđenog slučaja, ali s obzirom na to da je pandemija u svijetu onda teško možemo brzo proglasiti njen slučaj. Međutim, ako virus velikim obuhvatom vakcinacije svedemo na samo blage simtpome onda možemo reći da je došao kraj epidemije", poručila je na kraju razgovora Aćimović.

