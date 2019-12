Addiko Bank partner No Limit SAF: Kreativnost jedna od najvažnijih valuta

Nakon pauze od deset godina, bosanskohercegovački festival kreativnosti u oglašavanju vraća se u punom sjaju, uz partnersku podršku Addiko banke.

No Limit SAF je nacionalno takmičenje u kreativnosti na kojem učestvuju agencije i oglašivači iz Bosne i Hercegovine sa svojim kreativnim radovima te nagrađuje najoriginalnije i jedinstvene ideje koje pomiču granice, neovisno o vrsti medija u kojem su realizirane.

Addiko Bank će ove godine podržati organizaciju No Limita kao banka partner.

"Kreativnost je danas jedna od najvažnijih valuta i zato nam se nekako prirodnim činilo da za partnera izaberemo Addiko banku koja se nametnula svojom kreativnošću u stvaranju i komuniciranju bankarskih proizvoda. Koliko se sjećam, kada je prije tri godine rađen rebrending i traženo ime za novu banku, londonska agencija koja je bila angažovana na tom poslu, predložila je Addiko. Na pitanje šta Addiko znači, iz agencije su odgovorili da ne znači ništa i da tom imenu značenje treba dati nova banka. I zaista, Addiko Bankje vrlo brzo postalo prepoznatljivo ime na regionalnom finansijskom tržištu prije svega zbog kreativnosti u poslovanju te originalnosti i odvažnosti u nestandardnom komuniciranju bankarskih proizvoda. Partnerska saradnja izmeðu AddikoBank i No Limit Sarajevo Advertising Festivalase zbog toga čini sasvim logičnom", izjavio je Ekrem Dupanović, glavni urednik portala Media Marketing i predsjednik No Limit SAF.

"U marketinškoj industriji kreativnost je presudna za uspjeh. Mi u Addiko banci se kontinuirano trudimo inovirati na svim poljima svog djelovanja, kreiramo proizvode i usluge tako da svojim klijentima olakšamo i pojednostavimo bankarstvo koliko god je to moguće, ali bez jasnog i atraktivnog oglašavanja, naši klijenti ne bi bili svjesni inovacija na kojima radimo. Festival No Limit podstiče kreativnost i originalnost, u čemu smo prepoznali sličnosti sa našom poslovnom filozofijom. No Limit SAF predstavlja jednu od mnogih u nizu pozitivnih praksi koje smo odlučili podržati u našem poslovanju", istakla je Amra Babić, marketing specijalista iz Addiko Bank dd Sarajevo.

"Obzirom da se trudimo pomjerati granice i konstantno unapređivati svoje poslovanje kako bismo uvijek bili u prilici ponuditi nešto novo, jednostavnije i efikasnije te činjenicu da smo jedina specijalistička banka u regiji, smatramo da smo i sami kreativci u bankarskoj industriji. Vjerujemo da ideje podstiču nove ideje, te da će ova razmjena, koju će omogućiti No Limit SAF, biti presudna za veća postignuća u marketinškoj industriji u Bosni i Hercegovini", istakla je Marija Panić, marketing menadžer Addiko Bank ad Banja Luka.