Adnan Lojić i Vedran Zolota u velikoj akciji humanosti

BANJALUKA - Na put dug 700 km, od Austrije do Bosne i Hercegovine, ponovo će se uputiti humanitarac Adnan Lojić, a ovog puta i Vedran Zolota.

Cilj dvojice mladića je da istrče stotine kilometara, te prikupe sredstva koja će donirati za djecu u BiH koja nemaju nikoga.

Njihov plan je da na put dug 15-16 dana krenu u narednoj godini, a kako kažu za "Nezavisne novine", ovo nije samo još jedna humanitarna akcija, već priča koja dolazi iz srca i nosi duboko lično značenje.

Lojić pojašnjava da humanitarna akcija "Run for Kids" predstavlja emotivni nastavak puta koji je započeo prošle godine kroz "Ride for Kids".

"Sredinom ove godine sam zajedno s kolegama realizovao 'Ride for Kids', gdje smo kroz veliki fizički izazov pokazali da se granice mogu pomjeriti kada iza njih stoji jasan razlog i zajednička odgovornost. Ove godine idemo korak dalje - ne samo u kilometrima, već u značenju", priča Lojić za "Nezavisne".

Podsjetimo, Adnan Lojić, Edis Salkić i Edin Hodžić su u julu ove godine sjeli na bicikle i krenuli na humanitarni put dug 700 kilometara kako bi prikupili i donirali sredstava najmlađima u BiH.

"'Run for Kids' je trčanje koje će trajati oko 700 kilometara, posvećeno našim djedovima i nanama, odnosno ljudima zahvaljujući kojima danas stojimo tu gdje smo. Trčimo prema mjestima gdje su sahranjeni naši preci, noseći njihova imena, vrijednosti i uspomene kroz svaki korak", dodaje on.

Prema njegovim riječima, na tom putu suočavaće se sa svim vremenskim uslovima, odnosno vjetrom, suncem i kišom.

"Spavat ćemo u kamperu (wohnmobilu), bez komfora, oslanjajući se samo na disciplinu i međusobnu podršku. Plan je da svakog dana pređemo oko 40 kilometara, tokom 15 do 16 dana", naglašava Lojić.

Poručuje da ovu ličnu priču pretvaraju u humanitarnu misiju.

"Tokom cijelog puta prikupljat ćemo donacije za djecu u Bosni i Hercegovini, kako bismo im pružili konkretnu pomoć, sigurnost i nadu u bolju budućnost. Ovo nije sportski podvig. Ovo je sjećanje, zahvalnost i odgovornost. Trčimo za one koji su nas oblikovali. Trčimo za djecu koja tek trebaju svoju šansu", navodi on.

Objašnjava da je ideja za "Run for Kids" nastala neposredno nakon završetka akcije "Ride for Kids".

"U tom periodu javio mi se Vedran Zolota, koji mi je ispričao svoju viziju - da se kroz još zahtjevniji fizički izazov pošalje snažnija poruka humanosti. Već u prvom razgovoru shvatili smo da dijelimo iste vrijednosti i isti cilj", naglašava Lojić.

Navodi da su tako i donijeli odluku da "Run for Kids" pokrenu i realizuju zajedno, tj. kao zajedničku misiju i logičan nastavak "Ride for Kids", ali na još emotivnijem nivou.

Adnan je inače fitnes trener koga na Instagramu prati više od 33.000 ljudi, a kako je ranije rekao, oduvijek je znao da će, ako bude imao veliku platformu, iskoristiti je za nešto što vrijedi.