Advokati u subotu odlučuju o štrajku

BANJALUKA - Iako su krajem prošle godine odlučili da od 1. februara stupe u štrajk, advokati u Republici Srpskoj u subotu će još jednom na sjednici Skupštine Advokatske komore Republike Srpske odlučivati o tome. Kako sada stvari stoje, vrlo je moguće da će ranija odluka biti stavljena van snage.

"Sve zavisi od ove sedmice. Ako Vlada Republike Srpske odluči da uplati dio novca koji nam se duguje, vjerovatno će ranija odluka biti stavljena van snage, a ako ne, onda će se vjerovatno ići u štrajk", ispričao je "Nezavisnim" jedan od banjalučkih advokata.

Inače, od 2010. do 2018. godine advokatima u Republici Srpskoj duguje se 4.308.306 KM, a Skupština Advokatske komore RS jedina je koja može odluku o štrajku staviti van snage.

Još ranije Ministarstvo pravde Republike Srpske predložilo je da se potpiše memorandum i to na način da se obaveze nastale do 31. decembra 2016. godine isplate u 2019. godini u devet jednakih rata, a radi se o 2.596.340 KM. Sa ovim prijedlogom nije se složila većina delegata Skupštine Advokatske komore Republike Srpske i to iz razloga što tim memorandumom nisu obuhvaćena potraživanja advokata koji su podnijeli prijedloge za izvršenje na osnovu pravosnažnih rješenja kojima je određena naknada i nagrada za rad advokata, za koja je Ministarstvo pravde utvrdilo da iznose 1.711.965 KM.

U Ministarstvu pravde Republike Srpske kažu za "Nezavisne" da su analizirali sva potraživanja advokata te da su pripremili i način izmirivanja svih obaveza prema advokatima po službenoj dužnosti.

"Smatramo da nema razloga za obustavu rada, kao i da ćemo s Advokatskom komorom pronaći način da, u konačnici, ni ne dođe do bilo kakve obustave. Vjerujemo da ćemo do takvog odgovora doći na već zakazanoj sjednici Skupštine Advokatske komore Republike Srpske", rekli su nam u Ministarstvu pravde.

Inače, u posljednjih nekoliko godina, a sa tim se slaže i većina advokata s kojima smo razgovarali, isplaćeno je daleko više novca nego prethodnih godina i potraživanja advokata u odnosu na 2010. godinu za odbrane po službenoj dužnosti daleko su manje.

Prema nezvaničnim informacijama, samo tokom prošle godine za ove namjene advokatima u Republici Srpskoj po osnovu odbrana po službenoj dužnosti i na osnovu dugovanja iz ranijeg perioda isplaćeno je blizu tri miliona KM.

Podsjećanja radi, Skupština Advokatske komore Republike Srpske na sjednici polovinom novembra odlučila je da od 1. februara advokati zbog neisplaćenih dugovanja stupe u štrajk. Sjednica Skupštine počela je nekoliko mjeseci ranije, ali je prekinuta i to iz razloga što su u oktobru održavani opšti izbori i advokati nisu željeli da se na bilo koji način dovedu u vezu s njima.