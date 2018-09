Agencija: Avion se pokvario, putnici iz Tunisa se vraćaju večeras

Putnici koji se zbog otkazivanja čarter leta juče nisu mogli vratiti iz Tunisa u Sarajevo, kada je bilo planirano, imaće let danas u 19 sati po lokalnom vremenu.

Kako je za klix.ba rekla voditeljka poslovnice Turističke agencije Elite Amna Mulabegović-Mosbah, putnici se nisu vratili kada je planirano jer se avion Tunisaira, koji su oni kao agencija zakupili prije početka sezone i platili do kraja sezone, pokvario.

Iako su našli zamjensku liniju kojom bi putnici stigli naveče u Sarajevo, nisu poletjeli jer Međunarodni aerodrom Sarajevo nije htio izdati dozvolu za slijetanje iza 23 sata.

Problem s aviokompanijom agencije Elite imala je i kada je ova grupa krenula za Tunis 10. septembra. Prema riječima Mulabegović-Mosbah, noć prije su im javili kako će let koji je trebao biti u 11:05 sati kasniti i poletjeti u 16 sati. Agencija je informisala klijente, a one koji su stizali iz drugih mjesta van Sarajeva informisali su na aerodromu čim su stigli.

"Aviokompanija je pronašla alternativni avion sa 130 mjesta, ali nam je pilot odmah rekao da zbog specifikacija aerodroma ne može poletjeti svih 86 putnika, već samo 65. Došli smo u 14 sati kada je trebalo biti čekiranje, ali nam je na našem aerodromu rečeno da nam ne mogu otvoriti šaltere jer smo ušli u termine redovnih linija i da to mogu uraditi u 16 sati. Tražili smo dobrovoljce, nudili gratis Saharu i safari, izlete u vrijednosti od 100 eura i refundaciju noći i prijavili su se", kazala je Mulabegović-Mosbah.

Let je kasnio i poletjeli su u 18:50 sati, a iz agencije Elite su kazali putnicima da će zahtijevati od aviokompanije da im omoguće da putnici ostanu duže u hotelima i da im se planirani povratni let pomjeri iz ranih jutarnjih sati na poslijepodnevni termin.

"Let je trebao biti u 11 sati, bila sam s klijentima, ali je javljeno da je avion ponovo pokvaren. Svi gosti su ostali u svojim hotelima i sobama i mogli koristiti sve sadržaje. Bila je neizvjesnost jer nam je avikompanija govorila svako malo da će problem biti riješen za pola sata. Onda smo dobili informaciju da će avion poletjeti iz Monastira u 19 sati. Brzo smo se spremili i došli na aerodrom, ali naš aerodrom u Sarajevu nije htio primiti let koji bi stigao u 23:20 jer naš aerodrom radi do 23 sata. Počeli smo se čekirati i onda je aviokompanija kazala da nećemo poletjeti", kazala je.

Ljude su smjestili u prvi hotel do aerodroma koji je, kako kaže, afričke četiri zvjezdice. Navela je kako je tačno da hotel nije čist i nije na nivou očekivanog, ali nisu imali opciju jer su morali hitno pronaći rješenje.

"Dobili su odmah večeru i otišli spavati. Jutros su nam rekli da će osposobiti pokvareni avion u 15 sati iz Tunisa i da će u 11 sati doći autobus. Ali pošto smo izgubili povjerenje u kompaniju, otišli smo u drugu aviokompaniju Nouvelair i dogovorili let u 19 sati po lokalnom vremenu. Do tada svi koriste all-inclusive uslugu i dobili su dan duže. Razumijem neizvjesnost, ali ovakve stvari se s aviokompanijama dešavaju. Ovo je Afrika i Tunis koji ima samo dvije avikompanije", kazala je.

Mulabegović-Mosbah kazala je kako kolege iz druge agencije koje su došle s njima prave probleme i prave iscenirane situacije, te su okupili manju grupu ljudi oko sebe koja nije željela spavati u sobama niti koristiti ostale sadržaje. Ostali su cijelu noć kod recepcije.

"Imamo ljude koji se kupaju na bazenu, uživaju na plaži i koriste sobe, ali oni to odbijaju. Ja razumijem da ovo nije očekivano i mi nismo odgovorni za ovo, ali nismo ostavili ljude na aerodromu da čekaju, tu smo zajedno i mi vodiči smo s njima. Niko nije gladan ni žedan. Imamo polisu osiguranja koju možemo aktivirati i vratiti uloženo, ljudima će sve biti nadoknađeno", kazala je Mulabegović-Mosbah.

(Klix.ba)