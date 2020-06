Ajdinović: Moraće se razmišljati o represivnijim mjerama

SARAJEVO - Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović izjavio je da će se morati razmišljati o represivnijim mjerama, pogotovo za one privredne subjekte koji se ne pridržavaju mjera za sprečavanje širenja virusa korona koje je izrekao federalni štab Civilne zaštite.

Ajdinović je za N1 rekao da je neodgovornih pojedinaca sve više, ali da se inspekcijski organi nisu opustili.

"Kada su donesene mjere ublažavanja, naglasili smo da nećemo biti represivni. Računali smo na svijest građana i poslodavaca, koji će se pridržavati mjera koje nisu teške. Neodgovornih pojedinaca je sve veći broj", istakao je Ajdinović.

On smatra da je opravdano to što državljanima EU do 1. jula neće biti moguć ulazak u BiH.

Ajdinović je apelovao da se mlađe stanovništvo pridržavaju mjera, jer virus korona mogu prenijeti starijim građanima, koji su kritična kategorija.