Akcija banjalučkog fizioterapeuta pri kraju: Dresovi Đokovića i Bogdanovića skočili na 1.000 evra

BANJALUKA - Dresovi koje je na aukciju stavio Boris Vrhovac Vrle, poznati banjalučki fizioterapeut, kako bi prikupio novac za liječenje dječaka koji je hitno morao na operaciju oka, dostigli su cijenu od po 1.000 evra.

"Sva tri dresa su došla do 1.000 evra, a do kraja sedmice će biti otvorena aukcija. Po završetku novac će biti prebačen roditeljima jer je Fond već platio operaciju zbog toga što je morala hitno da bude obavljena. Dječak se danas vraća iz Beograda, oko je dobro, izvađeno je strano tijelo, ali će najvjerovatnije biti potreba druga, a možda i treća operacija i ljekari ne mogu da daju prognoze kada će to sve biti gotovo", rekao je Vrhovac za "Nezavisne".

Urađeni zahvat košta 4.500 evra, a dječak je povrijeđen u eksploziji petarde u plastičnoj flaši, čiji mu se dio zabio u oko.

Vrhovac je na aukciju stavio dresove košarkaša Bogdana Bogdanovića, slavnog tenisera Novaka Đokovića i fudbalera Nemanje Matića.

"Novakov dres je s US opena iz 2013. godine, a Bogdanov s Evropskog prvenstva takođe 2013. Tu je još Matićev dres s utakmice kvalifikacija između Portugala i Srbije", govori Vrhovac.

Prema njegovim riječima, za Đokovićev dres najzainteresovaniji su Banjalučani, dok za Matićev zovu iz Srbije.

"Ima i ljudi koji ne žele da se eksponiraju prilikom kupovine. Generalno, za mene ti dresovi nemaju cijenu i ja ih nikada ne bih prodavao, ali je viši cilj u pitanju, da bude bolje tom dječaku", navodi Vrhovac.

Inače, Vrhovac je dosad pokrenuo mnoge humanitarne akcije, u kojima je za viši cilj prodavao neke od svojih dresova.

Poznat je kao jedan od najvećih kolekcionara sportskih suvenira na svijetu pa su tako u njegovoj kolekciji bokserska rukavica Majka Tajsona, kopačka Lea Mesija, dres s oproštajne utakmice Dijega Armanda Maradone i još mnogi vrijedni suveniri.