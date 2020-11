Ako se situacija pogorša, u KS moguće i restriktivnije mjere

SARAJEVO –Krizni štab Kantona Sarajevo razmatraće i uvođenje restriktivnijih mjera ukoliko bude pogoršanja epidemiološke situacije, a ne isključuje se ni uvođenje polikcijskog sata, kazala je na konferencij iza medije Jasna Agić. vršiteljica dužnosti ministrice zdravstva Kantona Sarajevo.

"Krizni štab redovno prati situaciju. Često idemo i ispred ostalih štabova. Ako situacija budu zahtijevala, ići će se radikalnije. Jedna od mjera je zabrana okupljanja do restriktivnih mjera zabrana kretanja, rada i slično. Ići će se restriktivno pa i do policijskog sata", kazala je Agić.

Agić je istakla da su tokom vikenda potpisali ugovore sa tri privatne laboratorije za testiranje na virus korona, a da će danas biti potpisan još jedan ugovor. Pozvali su i druge privatne laboratorije da se prijave. Za ove svrhe izdvojeno je 900.000 maraka.

Kazala je kako će danas biti prezentiran izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove sa KCUS-a o stavljanju u funkciju kapaciteta za zaražene virusom korona.

Govoreći o izolatoriju u Željezničkom školskom centru, Agić je kazala da je odluka na federalnom nivou da se prvi moraju popuniti postojeći kapaciteti, a da će se nakon toga u funkciju stavljati alternativni smještajni kapaciteti.

Navela je da je utvrđeno da ovaj centar ne ispunjava epidemiološke standarde, da zahtijeva dosta ulaganja kako bi bio adekvatan za prijem pacijenata.

Istakla je da će se po potrebi angažirati i penzionisani ljekari.

Anisa Bajramović, specijalista epidemiolog i vršiteljica dužnosti predsjednice Kriznog štaba Kantona Sarajevo, istakla je da je tokom posljednjeg mjeseca došlo do pogoršanja epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, i da smo svjedoci da svakodnevno imamo trocifrene brojeve.

"Do sada smo zabilježili najveći broj novozaraženih 28. oktobra kada je zaraženo 367 osoba od ukupnog broja testiranih. To su brojevi koji se prikupljaju više dana. Uočava se trend povećanja slučajeva na dnevnoj osnovi, dnevni broj oboljelih u prosjeku u proteklih sedam dana iznosi 285. Oko 1.700 uzoraka za analizu uzetih u Domu zdravlja su na čekanju, a privatne laboratorije su preuzele uzorke da ih analiziraju tako da ćemo imati rezultate tih uzoraka. Trenutno je u odnosu na broj oboljelih hospitalizirano 4 posto zaraženih, taj trend je dobar. Može se očekivati da imamo veći broj hospitaliziranih. Do sada je potvrđeno kod 9.317 građana Kantona Sarajevo Covid-oboljenje, od toga se oporavilo 5.855, a preminule su 124 osobe. Trenutno je aktivno 3.338 zaraženih osoba", navela je Bajramović.

Istakla je da je do sada u KS obrađeno 59.745 uzoraka građana.

"Analizom dobnih grupa, najviše je oboljelih u dobi od 26 do 50 godina. Od 124 prijavljena smrtna ishoda, 21,7 posto su bile osobe starije od 80 godina, dvije osobe preminule su u dobi od 21 do 25 godina, ali su one imale ozbiljne komorbiditete. Najveći broj oboljelih je iz porodičnih klastera", navela je Bajramović.

Kanton Sarajevo nabavlja 59 hiljada PCR testova, kao i antigenske testove, a nabavit će se i lijek Favipir, te četiri miliona komada zaštitne opreme, kazao je na pres-konferenciji Kriznog štaba Kantona Sarajevo vršilac dužnosti premijera KS Anis Krivić.