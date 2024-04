Alisa priglavke proda na kućnom pragu (FOTO)

SANSKI MOST - Brojni stari zanati i vještine polagano izumiru i o njima će buduće generacije znati samo iz priča, a jedna od takvih je i pletenje priglavaka pa je sve manje mladih koji žele da nauče taj posao.

Ipak, Alisa Dervišević iz sela Skucani Vakuf, nadomak Sanskog Mosta, i danas njeguje ovu staru kućnu radinost, a zahvaljujući tome uspijeva ostvariti dodatne prihode za vlastito domaćinstvo.

Vještinu pletenja i tajnu izrade ovih proizvoda od vune, koji su vijekovima bili dio odijevanja naših predaka, Alisa kaže kako je naučila od svoje nane.

"Za vrijeme rata bila sam mala djevojčica i u to vrijeme smo se često krili po podrumima. Gledala sam kako nana prede vunu i potom plete, pa sam i ja željela da to naučim. Međutim, problem je bio što sam ljevoruka i bilo je teško da mi objasni kako ona radi. Zbog toga sam gledala strpljivo kako rukuje s iglama, pa sam i ja probala da sve to ponovim i tako sam naučila", kaže Derviševićeva.

Dodaje kako sa suprugom održava veliko imanje, te se bave poljoprivredom i stočarstvom, a u slobodno vrijeme uspijeva se baviti i pletenjem.

Inače, ove proizvode pletu od kvalitetne vune koja prethodno prolazi kroz više procesa prerade i obrade. Osim konkretne i upotrebne vrijednosti koju donosi ovaj posao, Alisa kaže kako on ima i dejstva na psihu jer smiruje i opušta.

"Nema boljeg načina da se čovjek opusti, relaksira i smiri živce, barem je to tako u mom slučaju. Osim toga, ne sjediš besposlen, već nešto radiš i stvaraš. Priglavci mogu biti plitki i duboki, iz jednog ili dva dijela, a ponekad opletem i pokoji džemper", kaže Derviševićeva.

Svoje rukotvorine od vune uspijeva prodati na kućnom pragu ili putem posrednika i zaraditi dodatne prihode.

Ipak, kaže kako je u posljednje vrijeme cijena vune značajno porasla, dok je ljudima skupo da plate više cijene za predmete od vune. Inače, priglavci slove za prave čuvare zdravlja jer štite od prehlade i noge od hladnoće.

Stariji kažu da ove vunene čarape najbolje idu na bosa stopala da se noge brže zagriju, a ljeti, uvjeravaju oni koji ih nose, u njima nikada nije pretoplo jer se noge ne znoje pa nema potrebe oblačiti čarape.

