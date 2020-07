Alkohol i vožnju miješa 17 odsto vozača u Srpskoj

BANJALUKA - Skoro 55 odsto punoljetnih građana Srpske redovno ili povremeno pije više od jedne čaše ili čašice alkohola, a svakodnevno ga konzumira šest odsto odrasle populacije. Oko 17,1 odsto ispitanika povremeno ili redovno vozi pod uticajem alkohola.

Sve to je pokazalo istraživanje izvedeno u sklopu kampanje "Niti jedna čaša prije vožnje", koje je uradio Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjaluci, a naručilac je Agencija za bezbjednost saobraćaja RS.

"Najviše građana pije alkohol jednom ili više puta mjesečno (20,6 odsto), ali nije zanemarljiv ni procenat onih koji piju svake sedmice (11,6 odsto). Više od polovine žena nikad ne pije, dok isto čini tek nešto više od trećine muškaraca", navodi se u ovom istraživanju.

Građani do 30 godina starosti u prosjeku više piju alkohol od onih koji su stariji od njih. Među mladima do 30 godina je rašireniji obrazac sedmičnog i mjesečnog ispijanja alkohola, što se, kako se tumači, može povezati sa večernjim izlascima i provođenjem slobodnog vremena u društvu.

Iako se, dakle, ljudi u našoj sredini teško odriču alkohola, ipak ih većina ne sjeda za volan kada su pijani. Preciznije, 82,9 odsto ispitanika kaže da to nikad ne čini.

"Ipak, preostalih 17,1 odsto ispitanika povremeno ili redovno vozi pod uticajem alkohola. Svaki četrdeseti vozač u Republici Srpskoj vozi u pijanom stanju najmanje jednom sedmično ili svakog dana. Šest puta je više vozača koji, prema vlastitom iskazu, voze pijani najmanje jednom mjesečno ili godišnje", ističe se u istraživanju.

Ova negativna pojava je, dodaje se, skoro u potpunosti odsutna kada su u pitanju žene. Suprotno tome, skoro 30 odsto muškaraca vozi u alkoholisanom stanju redovno ili povremeno.

"Naravno, češće se vozi u pijanom stanju povremeno, dok svaki dan to čini 1,9 odsto vozača muškaraca, a 2,4 odsto njih najmanje jednom sedmično", dodaje se u ovom istraživanju.

Milija Radović, zamjenik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, smatra da je riječ o procentima koji nisu zanemarivi.

"Kad uzmemo u obzir koliko imamo vozačkih dozvola u Republici Srpskoj, te da su pola od toga vozači - muškarci, ali i to što ne voze svi svakodnevno, opet imamo dvije do tri hiljade vozača koji su svaki dan pod uticajem alkohola na putevima. To je veliki rizik", rekao je Radović za "Nezavisne novine".

U istraživanju se dodaje da svaki drugi vozač koji pije svakodnevno ne može da odoli da ne vozi u alkoholisanom stanju, ili svakodnevno ili povremeno.

"Ispitanici koji imaju najmanje vozačkog iskustva (jednu do pet godina) u prosjeku najviše voze pod dejstvom alkohola. S druge strane, ispitanici koji u prosjeku najrjeđe voze u alkoholisanom stanju su oni koji imaju od 11 do 20 godina vozačkog iskustva", navodi se u istraživanju.

Inače, uz ostalo, istraživanje je pokazalo i da su građani u velikoj meri upoznati sa kampanjom "Niti jedna čaša prije vožnje".