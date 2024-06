Alma Ras: Zajedničkim snagama do plemenitog cilja – učestvuj i ti

Alma Ras manifestuje svoju odgovornost kroz mnoge inicijative, a sada je pokazala svoju predanost podrškom organizaciji Think Pink koja je posvećena podizanju svijesti o karcinomu dojke i promociji zdravlja žene.

Pored nematerijalne podrške, donacija od 15.000 KM omogućit će udruženju Think Pink da nastavi pružati potrebnu podršku i resurse ženama kojima je to najpotrebnije.

“Ponosna sam na to što smo udružili snage s organizacijom Think Pink u njihovoj nesebičnoj misiji. Naša podrška nije samo simbolična, već je duboko ukorijenjena u našu posvećenost promicanju zdravlja i dobrobiti svake žene. Želimo aktivno promovisati važnost solidarnosti i podrške u zajednici. Zbog toga omogućujemo i našim kupcima da aktivno sudjeluju u podršci radu udruženja Think Pink. Kupovinom određenih proizvoda linije “Podrška koju volim”, odvajamo 1 KM za finansiranje rada udruženja. Ova inicijativa ne samo što pruža financijsku podršku, već gradi i zajedništvo te osnažuje svijest o važnosti brige o zdravlju”, istakla je Nermina Kadrić, marketing menadžerica kompanije Alma Ras.

„Saradnja sa kompanijom Alma Ras za našu je organizaciju izuzetno značajno strateško partnerstvo. Drago nam je da su u nama prepoznali partnera kada je u pitanju promocija ženskog zdravlja i podrška ženama oboljelim od karcinoma dojke i ginekoloških karcinoma. Sigurni smo da će naše zajedničke aktivnosti i donacija kompanije Alma Ras omogućiti još uspješniju borbu protiv karcinoma, a samim tim i spašavanje većeg broja ljudskih života. Zahvaljujemo se i građanima koji kupovinom u Alma Ras maloprodajnim objektima i web shopu pomažu nastojanja da oboljelim ženama pokažemo da nisu same i podržavaju naše zajedničke napore u ovom plemenitom cilju”, istakla je Nela Hasić, regionalna direktorica organizacije „Think Pink – zajedno smo jedno“.

Alma Ras je ponovno pokazala svoje liderstvo u industriji i angažman u društvenoj odgovornosti. Njihova podrška raznim inicijativama, posebno onima koje podržavaju žene, naglašava njihovu predanost zajednici i brigu za kupce.

Trenutno traje akcija prikupljanja starih grudnjaka za podršku borbi protiv karcinoma dojke. Grudnjaci će biti izloženi na Vilsonovom šetalištu u oktobru - mjesecu borbe protiv ove bolesti kao simbol podrške ženama. Kupci mogu ostaviti svoje stare grudnjake u bilo kojoj Alma Ras poslovnici i dobiti 30% popusta na novi grudnjak.

“Porodica je stub društva, a žena je stub porodice. Alma Ras zapošljava više od 1000 žena i stalo nam je da zaštitimo tu istu ženu kroz organizovanu prevenciju bolesti, dok istovremeno podižemo svijest u javnosti”, istakli su iz kompanije.

