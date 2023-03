AmCham BiH obilježila 20 godina rada uz humanitarnu akciju

U svrhu obilježavanja 20 godina postojanja AmCham BiH u saradnji sa Udruženjem „Srce za djecu oboljelu od raka“ i Udruženjem roditelja djece oboljele od malignih bolesti „ISKRA“, je održala svečanu ceremoniju s ciljem zahvale donatorima koji su pružili svoju podršku tokom aktivnosti prikupljanja novčanih sredstava za nabavku medicinske opreme koja ima veliki značaj za djecu oboljelu od malignih bolesti i širu društvenu zajednicu.

Ova društveno korisna aktivnost započela je u decembru 2022. godine, a okrunjena je svečanom ceremonijom održanoj u Vijećnici, a kojom su također uspješno prikupljena novčana sredstva za pomoć Odjeljenju za hematologiju i onkologiju Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Odjeljenju dječije hematoonokologije UKC Republike Srpske i Odjeljenju dječije hematoonkologije na Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Svrha humanitarne aktivnosti je i podizanje svijesti o malignim oboljenjima i pružiti podršku bolesnoj djeci i njihovim roditeljima, uz obezbjeđivanje kvalitetne medicinske opreme za uspješno liječenje.

Donacijskoj pomoći su se pridružili i Grad Mostar, Grad Sarajevo i Grad Tuzla, a posebna zahvalnost slijedi gradonačelnici Sarajeva dr. sc. Benjamini Karić, gradonačelniku Tuzle dr. sc. Zijadu Lugaviću, te gradonačelniku Mostara dr. sc. Mariu Kordiću koji su iskazali razumijevanje i priznanje za ovu aktivnost.

"Povodom obilježavanja 20. godišnjice rada AmCham BiH, odlučili smo sa svojim članicama organizovati društveno-korisnu aktivnost i pomoći oboljeloj djeci nabavkom neophodne medicinske opreme za njihovo liječenje. Ovom akcijom smo nastojali promovisati zajedništvo kao vrijednost, a humanitarni projekat je imao za cilj pokazati mališanima da u ovoj borbi nisu sami. AmCham BiH će ostati mjesto na kojem ćemo nastaviti zagovarati najbolje prakse iz svih oblasti i inicirati pozitivne promjene ka boljem okruženju za bh. privrednike i društvo", izjavio je Nedim Hamzić, generalni sekretar AmCham BiH.

"Od srca smo zahvalni AmChamu na ovoj inicijativi te zaista uspješno sprovdenim aktivnostima. Hvala svim donatorima koji su se odazvali akciji, te pokazali da naša djeca i njihove porodice zaista imaju veliku podršku od društvene zajednice. Ovako znamo da nismo sami u svojoj borbi", rekao je Fikret Kubat, direktor Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.

Ovogodišnja svečana ceremonija okupila je preko 150 zvanica, među kojima su bili predstavnici donatorskih kompanija članica i gradova koji su podržali humanitarnu akciju, a to su:

A&T Logistics, Addiko Bank, AS Holding, Authority Partners, CMS Reich - Rohrwig Hainz, Comtrade Distribution, Comtrade System Integration, Courtyard by Marriott Sarajevo, Coca-Cola HBC BH, Crvena jabuka gastro market Marindvor, Deloitte, Erkona, Eurosan, Express Courier – ASC for UPS in BiH, FULL DENT, Inclusive Movement for Bosnia and Herzegovina, Info Studio, International Medical Centers - Affidea, Logosoft, Marić & Co Law Firm, Medicover Diagnostics Banja Luka, MENPROM, Microsoft BiH, Mikrokreditna fondacija “Lider”, Mtel, Nelt, Net, NLB Banka a.d. Banja Luka, Nova Banka a.d. Banja Luka, NSoft, Oracle BH, Payten, PING, Sarajevski kiseljak, SYS Company, Telemach BH, Telemax, Tropic maloprodaja, Unitic, Virgin Pulse, Wolf Theiss, ZIRA.