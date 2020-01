Ambasador BiH u Norveškoj posjetio LANACO Tehnološki centar

U cilju što boljeg predstavljanja IT kompanija iz Bosne i Hercegovine norveškom tržištu, Nedim Makarević, ambasador BiH u Norveškoj, i Tatjana Vučić, izvršna direktorica BIT Alijanse BiH, posjetili su LANACO Tehnološki centar, koji je sjedište LANACO-a, najveće privatne IT kompanije u Bosni i Hercegovini.

"Veoma je važno umrežavanje IT kompanija iz BiH i norveških kompanija na način da putem finansiranja iz projekata i B2B susreta BiH kompanije jačaju svoje poslovanje na norveškom i domaćem tržištu. U Oslu, 2. i 3. marta ove godine, organizujemo poslovni forum koji će na jednom mjestu okupiti najuspješnije IT kompanije iz Bosne i Hercegovine i Norveške, kako bi se konkretno i operativno realizovali određeni projekti", poručio je Makarević.

Kompanija LANACO, koja ove godine slavi 30 godina postojanja, je za isto vrijeme uspjela da izgradi veliki broj sopstvenih softverskih proizvoda koji su namijenjeni mnogim segmentima tržišta, te se kao takva mogu primijeniti globalno.

"Zahvaljujući kolegama koji neumorno usvajaju nove tehnologije i znanja, kreirali smo niz inovativnih softverskih rješenja namijenjenih različitim poslovnim organizacijama uz pomoć kojih preduzeća, obrazovne i javne institucije digitalizuju poslovne procese i osnažuju svoje poslovanje u doba digitalne transformacije. Rješenja, zajedno sa znanjem i iskustvom koje posjedujemo, nas dovode u priliku da potpuno ravnopravno učestvujemo na izrazito razvijenom tržištu poput Norveškog. U tom svjetlu treba i posmatrati predstojeći događaj u Oslu koji će biti početkom marta, na čijoj osnovi ćemo poduzeti konkretne aktivnosti već u ovoj godini", rekao je Dragan Ninić, menadžer sektora za razvoj poslovanja u kompaniji LANACO.

Tatjana Vučić, izvršna direktorica Bit alijanse, ističe da Alijansa inicira, ohrabruje i podržava članice da se priključe osnaživanju ekonomske saradnje između Bosne i Hercegovine i Norveške.

"Ovo je jedinstven primjer da se jedno domaće diplomatsko predstavništvo u veoma razvijenoj zemlji, kao što je Norveška, obrati našoj asocijaciji koja u svojim redovima ima najjače IT kompanije Bosne i Hercegovine da bude glavni partner, te da zajednički radimo na prvom projektu ove vrste, a to je umrežavanju IT industrija ove dvije zemlje. Sigurna sam da ćemo na ovaj način pokazati šta sve možemo, odnosno dokazati i na ovom tržištu ono što su mnoge kompanije članice Bit alijanse već dokazale u drugim zemljama širom svijeta, a to je da našom IT industrijom možemo da pariramo velikim svjetskim IT industrijama u kontekstu kvaliteta naših softverskih rješenja iza kojih stoje izuzetno jaki IT profesionalci", izjavila je Vučićeva.

Ovaj događaj predstavlja jedinstvenu priliku da IT kompanije Bosne i Hercegovine pokažu sav svoj potencijal norveškom tržištu, a sve u cilju jačanja ekonomske stabilnosti Bosne i Hercegovine.