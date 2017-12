Američki komičar ismijao Praljkovo samoubistvo

Američki komičar Konan Obrajan dotakao se slučaja samoubistva Slobodana Praljka i od cijele situacije napravio skeč za svoju emisiju.

“Bivši hrvatski general, izuzetno loš tip koji je bio osuđen za ratne zločine, progutao je otrov za vrijeme suđenja u Hagu. Odlučio je ubiti se radije nego odležati zatvorsku kaznu. To je bio njegov način da se izvuče iz situacije”, rekao je komičar nakon čega se javio njegov kamerman dodavši da to ipak i nije tako čudno.

Kamerman Toni je kazao da smo svi u jednom trenutku “popili otrov” kako bi se izvukli iz određenih sitacija te da je ključ “uzet tek toliko otrova da se ubiješ samo malo”.

“Trik je imati pravi otrov, a moj izbor je Mendelson’s Cyanide Sips (gutljaj cijanida). On me ubije malo svaki put kada mi to zatreba”, rekao je Toni nakon čega slijede scene u kojima kamerman izvršava samoubistvo kako bi izbjegao stvari koje ne voli.

(Klix.ba)