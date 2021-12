Amerikanka Sofi Sarbo oduševljena životom u Banjaluci

Sofi Sarbo ima 17 godina, dolazi iz Amerike i u Republici Srpskoj je u okviru programa razmjene učenika.

Sofi Sarbo već tri mjeseca živi u Banjaluci, a iz daleke Amerike došla je u okviru projekta razmjene učenika koji sponzoriše američka Vlada.

Oduševljena Banjalukom, ljudima i gostoprimstvom, s radošću upoznaje običaje i navike naših ljudi, prenosi RTRS.

"Zaista sam iznenađena koliko brzo sam se počela osjećati kao kod kuće. Obožavam prirodu ovdje, čak i u gradu. Volim šetati i posmatrati ljude, djecu, majke koje guraju kolica. Bila sam iznenađena koliko su ljudi ovdje sređeni i lijepo obučeni, mislim da je to super. Nisam navikla na to", priča Sofi Sarbo.

Kada je došla u Banjaluku, ljudi su joj govorili da je ovo mali grad što ju je iznenadilo, s obzirom na to da Sofi dolazi iz grada sa 3.000 stanovnika koji je ruralni dio Viskonsina i pomisao na to da narednih devet mjeseci treba da živi u gradu koji ima 200.000 stanovnika pomalo je uplašila.

"Što više vremena provodim ovdje shvatam da i nije toliko veliki grad koliko sam mislila da jeste. Već prepoznajem ljude na ulici, konobara iz kafića, ili stariju ženu pored koje prolazim svaki dan ili nešto slično", dodaje Sofi.

Domaće namirnice i rapsodija ukusa čine našu nacionalnu kuhinju neodoljivom.

"Svi me pitaju o hrani i zaista je sve sjajno. Mjesto u Americi iz kojeg dolazim je bogato mliječnim proizvodima, mlijekom, sirom i mnogim drugim stvarima i mislila sam da niko ne može da parira tome, ali nisam bila u pravu. Obožavam mliječne proizvode ovdje. Kajmak mi je omiljeni. Ima mnogo ukusne hrane", nastavlja priču o životu u Banjaluci Sofi Sarbo.

Nedavno je počela da uči srpski jezik. Kaže da istinski uživa u tom procesu, da obožava da sluša naš jezik, iako joj učenje gramatike i ne ide baš tako lako.

"Svi me podsjećaju na pravilo 'piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano' i to je najbolji dio, ali je gramatika jako teška. Imam odličnu profesoricu i prijatelje uz koje vježbam. Teško je, ali je vrijedno toga", rekla je Sofi.

Ono što posebno oduševljava jeste s koliko ljubavi Sofi priča o Banjaluci i ljudima ovdje. Svoje prve utiske nacrtala je na času likovnog, a sitnice koje su je oduševile ovdje podijelila je i sa ekipom RTRS-a.

"Pridružila sam se času umjetnosti koji je dio mog nastavnog plana i bila sam preplašena na početku jer su svi bili tako dobri i mislila da moji radovi nisu dovoljno dobri. Ali, imam veoma dobru profesoricu koja me ohrabrila da crtam sve ono što mislim i osjećam. Tako sam počela da stavljam na papir sve ono što me podsjeća na moj novi dom ovdje, različite stvari koje me inspirišu ili konverzacije koje sam vodila. Mislim da je moj prvi crtež bio Petar Kočić ili štand sa sladoledom, to su bile moje prve impresije o Banjaluci. Drago mi je da dokumentujem kroz crteže svoje vrijeme ovdje", naglasila je Sofi Sarbo.