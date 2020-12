Analiza demografskog stanja u BiH: Za pola vijeka biće nas 50 odsto manje

SARAJEVO - Analiza stanovništva koju je sproveo Populacioni fond UN (UNFPA) u BiH pokazala je da je BiH zemlja s najnižim fertilitetom na svijetu, visokim nivoima migracija i starenja stanovništva te duboko ukorijenjenim rodnim nejednakostima.

Na prezentaciji Projekcije i analize stanovništva BiH za period od 2020. do 2070. godine, koja je održana juče u Sarajevu, rečeno je da će do 2070. godine takvi demografski trendovi i nejednakosti dovesti do smanjenja ukupnog stanovništva za više od 50 odsto.

"Demografska struktura naginje starijoj populaciji, s njenim udjelom u ukupnom stanovništvu od više od 40 odsto", navodi se u analizi.

Na prezentaciji je istaknuto da će sektori koji su presudni za socioekonomski razvoj zemlje, kao što su obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, biti u ozbiljnoj opasnosti da podbace u radu, a tržište rada suočiće se s nedostatkom kvalifikovanih radnika i profesionalaca.

Ingrid Mekdonald, rezidentna koordinatorka UN-a za BiH, navela je da se kroz istraživanje moglo vidjeti da je identifikovan veliki rizik za BiH da će zbog migracije, odlaska ljudi i pada fertaliteta do 2070. broj stanovnika spustiti na samo 1,5 miliona.

"Ovo je veliki rizik i ozbiljna stvar jer ćemo i u tih 1,5 miliona ljudi imati veliku većinu starih, a produktivnost zemlje i cijele populacije će jako pasti. To je jedan veliki poziv za akciju kako bi se izbjegao rizik i ti problemi", kazala je Mekdonaldova.

Džon Kenedi Mosoti, regionalni predstavnik UNFPA, rekao je da je izuzetno važno pronaći nova rješenja za veća ulaganja u blagostanje, egzistenciju i mogućnosti za mlade da napreduju u BiH.

Adnan Cerić, zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH, istakao je da je, u doba globalizacije i dostupnosti velikog broja informacija, zvanična statistika postala univerzalni i jedini razumljivi jezik za sve donosioce odluka, privrednike, analitičare i sve druge korisnike statističkih podataka.

"Stalno raste potražnja za statističkim podacima, traži se mjerenje sve većeg broja statističkih indikatora i insistira se na kvalitetu podataka.

Zvanična statistika BiH je sastavni dio evropske i svjetske statistike i izuzetno je važno da radimo na njenom razvoju i usklađivanju s međunarodnim statističkim standardima", kazao je Cerić.

Torgny Svenungson, zamjenik šefa misije u Ambasadi Švedske u BiH, istakao je značaj reformi i jačanja ljudskog kapitala.

"Mladi napuštaju BiH kako bi podizali porodicu u zemljama EU. Ono što organi vlasti u BiH treba da urade da zaustave pad stanovništva je sprovođenje reformi za članstvo u EU", poručio je Svenungson.

Pozvao je kreatore politika u BiH da se uključe u izradu populacionih politika kojima će se promovisati ljudski kapital i zapošljavanje.

Uz podršku Vlade Švedske populacioni fond UN (UNFPA) u BiH je u saradnji s Agencijom za statistiku BiH, Federalnim zavodom za statistiku i Republičkim zavodom za statistiku sproveo projekciju stanovništva BiH za period od 2020. do 2070. godine, te analizu stanja stanovništva.