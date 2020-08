Antiruska histerija nakon pronalaska vakcine nije zaobišla ni BiH

BANJALUKA - Koliko god je pandemija nakratko ujedinila cijeli svijet u borbi protiv zlokobnog virusa korona, toliko je objava zvanične Moskve da je pronašla vakcinu protiv “kovida 19” podijelila svijet na one koji to pozdravljaju i one koji je kritikuju zbog “prebrzog” pronalaska vakcine, a antiruska histerija nije zaobišla ni BiH, gdje dio zvaničnika i javnosti kao po navici ima samo riječi kritike za sve što dolazi iz Rusije.

Tako se javnost u Federaciji BiH ovih dana sa još većim žarom nego početkom ove godine, kada su se žestoko protivili davanju dozvole za uvoz ruskih lijekova u BiH, otvoreno usprotivila mogućnosti nabavke vakcine samo zato što je iz Rusije. S druge strane, zvaničnici i javnost Srpske pozdravili su uspjeh ruskih naučnika i stali u red zemalja kojima politika nije preča od borbe protiv virusa korona.

Profesor Fakulteta političkih nauka u Banjaluci Željko Budimir kaže da je BiH i o ovom pitanju podijeljena po orijentaciji i odnosu velikim silama, pa je Sarajevo skeptično i protivi se svemu što dolazi iz Rusije, Hrvati zauzimaju poluneutralan stav, dok Republika Srpska daje podršku ruskim naučnicima.

“Republika Srpska je zauzela odgovoran stav, a to je da treba nabaviti vakcinu koja je dostupna. U ovom trenutku je to ruska, a ako nečija druga bude bolja i efikasnija, treba je nabaviti”, kaže Budimir.

On ističe da je opasnost i mnogo veći problem za male zemlje to što su izgubile nacionalne institute za virusologiju, pa nemaju kapacitete da ispitaju vakcinu, nego se orijentišu prema ovoj ili onoj sili.

"SAD sebe doživljavaju odgovornim za sva globalna pitanja i smatraju da su one trebale da donesu vakcinu koja bi bila neka vrsta spasenja za čovječanstvo, tako da im se nije nimalo dopalo to što je Rusija prva izbacila vakcinu i dala odgovor na pandemiju", kaže Budimir.

Prema njegovim riječima, zato je to bio snažan udarac SAD, jer je pokazao da one nemaju primat u svjetskim poslovima, a jako je značajan taj pravac na koji upućuje Rusija da svaka država treba da pokušava u okviru svojih nacionalnih zdravstvenih sistema da razvije odgovor na pandemiju.

Profesor međunarodnih odnosa na FPN-u Miloš Šolaja kaže da su podjele koje je izazvalo rusko otkriće ono što se naziva “geopolitika vakcine”.

“To je globalna borba za moć i uticaj. Ono što su nekada bile energija i oružje, sada se gleda kroz to ko će prije doći do vakcine i time pokazati da je tehnološki, materijalno i na svaki drugi način moćniji”, kaže Šolaja. Prema njegovim riječima, nama je najvažnije da je vakcina efikasna i da će pomoći da se sačuvaju ljudski životi.

“Kada se vakcina zvanično verifikuje, treba ići u nabavku ili te ruske ili neke druge vakcine, pri čemu se mora voditi računa i o cijeni”, kaže Šolaja.

Među prvima koji je osudio antirusku histeriju na društvenim mrežama je zamjenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra RS i lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić koji kaže da je veoma lako objasniti zašto nisu u pravu oni koji kritikuju rusku vakcinu.

“Kada su Amerikanci upitali Tursku zašto kupuje ruski antiraketni sistem S-400, dobili su odgovor “zato što je najbolji”. Ista stvar je i sa ruskom vakcinom. Rusija spada među najnaprednije zemlje kada je riječ o svemirskoj tehnologiji, tako da je normalno da ima najbolje projekte u nekim sferama, kao što u nekim drugim imaju Japan ili SAD”, kaže Stevandić. On ističe da bi Sarajevo u drugačijoj situaciji sigurno potpuno drugačije reagovalo.

“Da je neko drugi prvi proizveo vakcinu, većina bi rekla “Svaka čast, tako treba da se radi”, ali pošto su to uradili Rusi, onda su reakcije potpuno suprotne”, smatra Stevandić. On dodaje da je u pitanju i finansijska pozadina, jer je najveći profit u trgovini lijekovima i oružjem, tako da je pitanje vakcine kao trka u naoružanju.

Potražnja za “sputnjikom V”

I dok Zapad sa podozrenjem gleda na registraciju prve vakcine protiv virusa korona u Rusiji jer nije prošla sve faze kliničkih ispitivanja, iz Rusije stižu vijesti da su već dobili narudžbe za milijardu doza vakcine “sputnjik V” od 20 država.

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će Srbija imati prednost pri nabavci vakcina protiv virusa korona, zbog specifičnosti odnosa sa zemljama koje su otišle najdalje u njenoj izradi - Kinom i Rusijom, ali je dodao da Beograd ima dobre odnose i sa Zapadom.

