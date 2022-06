Antitijela na koronu ima 94,5 odsto stanovnika Srpske

BANJALUKA - Antitijela na virus korona ima oko 94,5 odsto stanovnika Republike Srpske, pokazali su ovo rezultati druge faze Nacionalne studije seroprevalencije kovid-19 infekcije u populaciji Srpske.

Naime rezultati ove faze ispitivanja, koja daje uvid u prisustvo antitijela na virus korona među građanima RS, predstavljeni su danas na Medicinskom fakultetu u Banjaluci.

Kako je kazao Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci, ova faza studije je rađena od januara do marta ove godine i to na uzorku od 4.463 ispitanika.

Dodao je da su u ovoj studiji pored Medicinskih fakulteta u Banjaluci i Foči i Instituta za javno zdravstvo RS, učestovalo i desetak svjetskih stručnjaka.

"Ono što ovo istraživanje čini drukčijim je to što za razliku od svih drugih zemalja koje su radile nešto slično, je to što ovo istraživanje nije bilo usmjereno na jedan tip vakcine protiv kovida-19.Mi smo imali četiri, pa čak i pet vrsta vakcina", kazao je Škrbić.

Podsjetio je da je prva faza ove studije urađena prije više od godinu dana, kada je pokazano da je prokuženost antitijelima kod građana RS oko 40 odsto.

Dodao je da je u među fazi istraživanja ispitivano prisustvo antitijal kod medicinskih radnike zaposlenih u domovima zdravlja, a rezultati ovog dijela studije su pokazali da je oko 70 odsto zdravstvenih radnika bilo prokuženo virusom.

"U ovoj fazi studije učestvovalo je 61 odsto žena, a 39 odsto muškaraca, 57 odsto ispitanika je bilo iz grada, a 26 odsto bilo je sa sela. Osnovno obrazovanje je imalo 12 odsto, srednjoškolsko 58 odsto, a visoko obrazovanje 30 odsto", rekao je Škrbić.

Istakao je da je druga faza istraživanja pokazala i zanimljuvost kada je riječ o broju antitijela i krvnim grupama.

"Najveći broj onih sa antitijelima su bili krve grupe A pozitiv, a nakon njih oni sa O pozitiv", rekao je Škrbić, dodajući da je najveći broj ispitanika rekao da je imao simptome temperature, kašalj, curenje iz nosa, grlobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, a samo 25 odsto je prijavilo gubitak čula njuha i okusa.

"Ukupan broj vakcinisanih u RS, prema ovoj studiji, je 58 odsto. Od toga 35,3 odsto je primilo sinofarm, 30,7 odsto fajzer, a 28,9 odsto je primilo sputnjik V vakcinu", naveo je Škrbić.

Kako je naglasio u ovoj studiji proučavali su nivo antitijela kod građana koji su preležali kovid i vakcinisani su, kod onih koji su vakcinisani, a misle da nisu imali kovid, treća grupa su oni koji nisu vakcinisani, ali su imali kovid, te četvrta grupa onih koji nisu imali kovid, ali se nisu ni vakcinisali.

"Studija je pokazala da su najjači imunski odgovor imali ispitanici koji su preležali kovid i vakcinisani su, zatim oni koji su vakcinisani, a nisu imali kovid, te onda oni koji su su samo preležali kovid, dok su najmanji broj antitijela imali oni koji nisu ni preležali bolest, a nisu se ni vakcinisali", naveo je Škrbić.

Nadalje je naveo da kada je riječ o efikasnosti vakcina ova studija je pokazala da osobe koje nisu imale kovid a vakcinisane su vakcinom sputnjik V imali najveći imunološki odgovor.

"To znači da je ova ruska vakcina najefikasnija, sa veoma malom razlikom od nje je i vakcina fajzer, te su građani koji su njome vakcinisani takođe imali snažan imunološki odgovor. Dok čak 74 odsto onih koji su primili kinesku vakcinu sinofarm nisu razvili antitijela", rekao je Škrbić, dodajući da vakcinu astrazeneka nisu ni testirali, jer se veoma mali broj građana vakcinisao ovom vakcinom.

Kako je kazao Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta u Foči, odziv ispitanika za učešće u ovoj studiji je bio veliki, te da su građani rijetko odbijale da učestvuju u ovom ispitivanju.

"Uzorke smo testirali na dva načina, da bismo isključili bilo kakvu grešku, a rezultati su se poklopili", rekao je Bokonjić.

Dodao je da je u planu da se na jesen radi treća faza ove studije.

"Tu ćemo pratiti održavanje antitijela u krvi pacijenata. Da vidimo koliko dugo imunitet traje, to nam je jako važno, posebno za one koji su vakcinisani i preležali su virus, kao i za one koji su samo vakcinisani, i za one koji su samo bolovali. Želimo da vidimo kolika će biti razlika u održavanju antitijela u ovim grupama", kazao je Bokonjić.