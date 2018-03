Apel za pomoć: Samohranoj majci potreban novac za liječenje

LAKTAŠI - Samohranoj majci dvoje djece Miri Stjepanović (48) iz Šušnjara, kod Laktaša, neophodna je novčana pomoć radi plaćanja bolničkog liječenja, ali i za pomoć koja će joj biti potrebna po izlasku iz bolnice.

Naime, Stjepanovićeva je u oktobru prošle godine doživjela nesreću na poslu u pilani. Udario ju je viljuškar.

"Išla sam iz pogona u pogon i odjednom sam osjetila da me viljuškar udario. Naletio je na mene i pritisnuo me. Nije me vidio. Da nije bilo kolege s posla da mi pomogne, usmrtio bi me. Odvezli su me u Hitnu pomoć u Laktaše i odmah sam upućena na operaciju u Banjaluku. U jednoj nozi imam fiksatore, a na drugoj je amputiran jedan prst", priča Stjepanovićeva, dok joj maloljetna kćerkica kremom maže noge ne bi li sanirala povrede.

No, tu nije kraj, priča ona, prije desetak dana njeno zdravstveno stanje se pogoršalo i umalo je izgubila život.

"Sljedeće komplikacije koje su me zadesile, kao posljedica udara viljuškara, su sepsa i dvanaestopalačno crijevo, koje je moglo dovesti do fatalnih posljedica. Doktor mi je rekao da se čudi što sam uopšte preživjela i ovu operaciju", kaže Stjepanovićeva.

Dok se borila za život saznala je da joj poslodavac nije uplatio zdravstveno osiguranje.

"Dosad mi je pomagala prijateljica iz Kanade, ali ne može ni ona snositi sve troškove. Novac mi je najpotrebniji da platim bolničko liječenje i pronašla bih neku ženu da brine o meni bar mjesec dana", priča za "Nezavisne" ova skromna žena.

Pošto njen stariji sin Dejan (23) živi s ocem, o trinaestogodišnjoj kćerki Dejani trenutno brine komšinica.

"Ne znam ni kako ću kad izađem iz bolnice da brinem o sebi, a kamoli o kćerkici, zato mi je neophodna pomoć i oko samog hodanja i kretanja, i oko kuće, ali i da mi neko pomogne u zdravstvenoj njezi. Duša me boli što umjesto da ja kao majka pazim Dejanu, ona brine o meni i još izostaje iz škole", priča neutješna Mira.

Podsjećamo, Miru Stjepanović je i prije nekoliko godina zadesila nedaća kada je u poplavama izgubila krov nad glavom.

Ipak, zahvaljujući dobrim ljudima iz Saveza Srba u Švedskoj doniran je novac za gradnju kuće, u kojoj Mira i Dejana sada žive.

Svi koji žele pomoći mogu uplatiti novac na račun 1613000057583038 u Raiffeisen banci ili se obratiti Miri na broj telefona 065/189-121.

Ona unaprijed zahvaljuje i kaže da nije dovoljno samo reći hvala, ali ne zna šta bi drugo rekla.