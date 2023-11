Apel za pomoć djevojci iz Doma za nezbrinutu djecu Bjelave

Fondacija "Second" pokrenula je apel za pomoć djevojci N.S. koju su roditelji, zbog teškog psihičkog stanja, bili primorani ostaviti u Dom za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave dok je još bila beba.

Cilj apela je prikupljanje sredstava za renoviranje i opremanje malog stana u Sarajevu, gdje trenutno u lošim uslovima živi njena bolesna majka.

Nakon završetka školovanja iduće godine, djevojka N.S. se želi osamostaliti, zaposliti i živjeti sa majkom. Njen otac je, nažalost, preminuo prije nekoliko mjeseci.

Predstavnici Fondacije "Second" i Servisa za podršku porodicama i djeci u Kantonu Sarajevo posjetili su majku ove djevojke, koja im je ispričala o svojim potrebama, strahovima, ali i najtežem periodu svog života.

"Nismo mogli brinuti o sebi, a kamoli o njoj. Redovno smo je posjećivali, a i ona je ponekad dolazila kod nas", kazala je majka S.G. koja je svoju jedinu kćerku na svijet donijela prolazeći kroz izrazito tešku trudnoću.

Fondacija "Second" već je obezbijedila sredstva za najurgentnije potrebe, ali dalje renoviranje i opremanje stana od 38 kvadrata zahtijeva podršku šire javnosti.

"Na stanu se vodi dug od 10.000 KM za troškove centralnog grijanja koje roditelji nisu bili u mogućnosti plaćati. Stoga smo aktivirali humanitarni broj 17077 putem kojeg je moguće donirati dvije konvertibilne marke, kako bismo porodici pomogli da nastave zajednički život neopterećeni dugovima i prijetnjama prinudne naplate. Ovisno o prikupljenim sredstvima, planiramo renovirati i opremiti kompletan stan, te tako omogućiti djevojci nastavak života u uslovima sličnim malom porodičnom domu gdje trenutno boravi", izjavila je Belma Mujezinović, direktorica Fondacije "Second".

Stoga, svi zainteresovani pojedinci i kompanije koji se žele priključiti ovoj akciji, mogu uplatiti donaciju na račun Fondacije "Second" sa naznakom "za porodice pod rizikom od razdvajanja".

Fondacija Second Nurije Pozderca 8 BAM: 1413115320025053

Za uplate iz inostranstva:

EUR/USD IBAN: BA391413115310005729 SWIFT: BBIBA22XXX, Bosna Bank International DD Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Beneficiary: Fondacija Second, Sarajevo - Nurije Pozderca 8, Bosnia and Herzegovina

PayPal: [email protected]

