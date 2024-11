Asfalt stiže do Donje Tramošnje, srpski povratnici platili pola

SANSKI MOST - Izgradnja asfaltnog puta do sela Donja Tramošnja, koje je udaljeno petnaestak kilometara od Sanskog Mosta, privodi se ovih dana kraju, te će uskoro uslijediti i postavljanje asfaltne podloge.

Zanimljivo je kako je ovo prvo povratničko selo nastanjeno srpskim življem, gdje mještani u saradnji s lokalnim vlastima realiziraju i finansiraju cijeli projekat po principu pola-pola, a njegova ukupna vrijednost je 200.000 maraka.

Inače, treba istaći kako je projekat podijeljen u dvije faze, od čega prva podrazumijeva izgradnju asfaltnog puta u dužini od 1.840 metara.

Prema riječima Mile Jovišića, predstavnika mještana, druga faza, kojom će asfalt stići u srce sela, planira se realizirati naredne godine, a zanimljivo je kako je za taj dio projekta već prikupljen značajan dio sredstava.

Jovišić ističe kako danas u selu ne živi veliki broj stanovnika, ali da se najveći broj mještana iz dijaspore uključio u akciju prikupljanja neophodnih finansijskih sredstava.

Prema njegovim riječima, postoji i djeluje Udruženje Tramošnja, koje okuplja mještane i realizuje brojne projekte kako bi se unaprijedio život u selu.

"Želio bih svim selima da budu složni ovako kao što smo mi i moram ovom prilikom zahvaliti lokalnim vlastima koje su prepoznale naše potrebe i uključile se u akciju", istakao je Jovišić.

Mještanin Miro Glamočanin, nekadašnji učitelj, kaže da je ovo jedan od najznačajnijih projekata u istoriji sela.

"Imali smo do sada velike probleme jer je makadamski put izgrađen prije više od pedeset godina, a zbog konfiguracije terena veoma ga je teško održavati jer ga kiše stalno uništavaju. Zbog toga je bilo teško dolaziti, a zanimljivo je kako se ovaj put veže za Bronzani Majdan, pa ako bi se nekada u budućnosti asfaltirala cijela trasa, to bi za nas bila najbrža veza do Banjaluke", kaže Glamočanin.

Poput mnogih drugih sela i Donja Tramošnja je poharana ratnim vihorom, pa se od šezdesetak domaćinstava, koliko je nekada postojalo, vratilo i stalno živi u selu tek tridesetak povratnika. Najveći problem je stara i dotrajala infrastruktura, kao i nemogućnost zaposlenja, pa se većina žitelja bavi poljoprivredom i stočarstvom.

Zanimljivo je kako u posljednjih nekoliko godina značajno raste interesovanje za obnovu kuća u srpskim selima na području sanske općine, pa se obnova i popravka devastirane infrastrukture nameće kao jedan od prioriteta.

