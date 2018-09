Auto-slalom obustavlja saobraćaj na putu Trebinje-Herceg Novi

BANJALUKA - Na regionalnom putu Trebinje-Herceg Novi danas će privremeno biti obustavljen saobraćaj na dionici od Aleksine Međe do Obodine zbog brdskog auto-slaloma, a vozila će biti preusmjerena na alternativni putni pravac Trebinje-Vilusi-Morinj-Herceg Novi, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj će biti obustavljen u dužini od 1.100 metara u periodima od 10.00 do 11.15 časova, od 11.45 do 13.00 časova i od 13.15 do 14.00 časova.

Na ostalim putnim pravcima saobraćaj se odvija nesmetano. Vozačima u zapadnim krajevima Republike Srpske savjetuje se oprez zbog mokrih i klizavih kolovoza.

Na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor zbog izgradnje sistema naplate putarine na petlji Mahovljani izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog izgradnje male hidroelektrane "Glavica" na rijeci Plivi izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na regionalnom putu Baraći-Šipovo. Predviđeno je da radovi traju do 1. novembra.

Izmjene saobraćaja i dalje su aktuelne na magistralnom putu od Klašnica prema Prnjavoru zbog izgradnje dionice auto-puta Banjaluka-Prnjavor, kao i na ulazu u Banjaluku iz pravca Klašnica gdje je u toku uklanjanje naplatnih kućica.

Usporeno se saobraća na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka, gdje je u toku sanacija klizišta. Iz AMS-a ističu da je riječ o veoma frekventnom putnom pravcu dolazi do kratkotrajnih zastoja, pa vozače mole za strpljenje.

Radovi su aktuelni na magistralnim putnim pravcima od Rebrovca prema Čelincu, Čelinac-Kotor Varoš, Karanovac-Mitrovići-Kneževo, te na regionalnim putevima Bratunac-Skelani, Bratunac-Drinjača, Karanovac-Mitrovići i Mitrovići-Prisika /granica Republike Srpske/.

Saobraćaj se usporeno odvija na području Trebinja zbog izgradnje vodovoda za naselje Dražesne Gore, zatim u Istočnom Sarajevu gdje je u toku izgradnja kružne raskrsnice na regionalnom putu Kula-Vraca, kao i na putnim pravcima Jezero-Šipovo i Šipovo-granica Republike Srpske /Novo Selo/ na području opštine Šipovo.

Na magistralnom putu Sarajevo-Foča na lokalitetu Sijeračke Stijene saobraćaj je i dalje usporen zbog većeg odrona, dok je potpuno obustavljen na regionalnom putu Karan-Novi Grad zbog klizišta u mjestu Rakovac.

Zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom, naizmjenično, na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, te Ukrina-Gornja Vijaka, Bratunac-Drinjača i Lopare /Mačkovac/-Čelić.

U toku je izgradnja mosta preko rijeke Zovidolke na regionalnom putu Nevesinje-Berkovići u mjestu Zovi Do, pa vozila saobraćaju preko privremeno izgrađenog mosta u neposrednoj blizini.

Zabrana saobraćaja za teretna vozila na snazi je na Ozrenu na dionici Doboj-Manastir Petrovo, te na regionalnom putu Teslić-Podjezera /granica Republike Srpske i FBiH/ zbog oštećenja mosta u mjestu Žeželja.

Saobraćaj teretnih vozila na regionalnom putu Površnice-Lopare preusmjeren je na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

U banjalučkom naselju Česma svakodnevno će do 23. septembra, u periodu od 8.00 do 20.00 časova, zbog sanacije Ulice Petra Velikog saobraćaj će biti obustavljan od broja jedan do raskrsnice sa Sarajevskom ulicom.

Na području Federacije BiH /FBiH/ u toku je rekonstrukcija mosta preko rijeke Vrbas na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno, pa su teretna vozila preusmjerena na pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik, a putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Zbog rekonstrukcije mosta preko rijeke Usore na regionalnom putu Jelah-Piljužići na snazi je obustava saobraćaja, a alternativni pravac je Jelah Polje-Sivša-Tešanjka-Jelah, dok vozila do sedam i po tona mogu koristiti i pravac Jelah Polje-Kalošević-Jelah.

Radovi su aktuelni i na auto-putu na dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Visoko-Kakanj, kao i na magistralnom putu Semizovac-Olovo-Kladanj.

Na graničnim zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor saobraćaj je obustavljen do daljeg zbog radova na hrvatskoj strani.