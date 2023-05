Avanturistički projekat : Na biciklu promovišu prirodne ljepote BiH

MOSTAR - "Rolla", kompanija iz Mostara, zajedno s Biciklističkim klubom Mostar, Brdskim biciklističkim klubom Triton Fojnica i Biciklističkim klubom Neretva Mostar, prošle sedmice započela je biciklistički projekt "Rolla Made in BiH - biciklom oko BiH".

"Planirano je da projekat traje 12 dana, tokom kojih će biciklistička ekipa preći put duži od 1.500 kilometara, koji prati granice Bosne i Hercegovine", kazala je za "Nezavisne novine" Alma Galešić Okić, voditeljica poslovnih procesa kompanije "Rolla" i idejni tvorac ovog avanturističkog projekta.

Naša sagovornica biciklizmom se bavi već 10 godina, posebno brdskim, i ističe da je plan da ova biciklistička avantura završi u Mostaru, u subotu (13. maja), zbog čega voze po svim vremenskim prilikama, a kiša im je vjerni pratilac.

"Kao veliki zaljubljenik u biciklizam, fizičku aktivnost i prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, prije dvije godine sam došla na ideju da organizujem projekat 'Biciklom oko BiH' s ciljem promocije biciklizma i prirode, kao i turističkih potencijala ove prelijepe zemlje. Smatrala sam da bi ostavljanje traga biciklom u obliku naše zemlje bio izazovan i originalan način za postizanje tog cilja. Kako bih realizirala ovu ideju, udružila sam se sa pet prijatelja biciklista, ali usljed nedostatka vremena, organizacija i realizacija ovog projekta predstavljala je značajan izazov", rekla je Alma.

U ovom biciklističkom projektu, pored Alme, učestvuju i Dario Mihalj, Adnan Hrgić, Namik Mešak i Haris Hasić, ekipa koja dijeli ljubav prema prirodi, istraživanju novih područja, biciklizmu i zdravlju.

Naša sagovornica ističe da je osnovni cilj projekta promocija biciklizma, zdravog načina života, fizičke aktivnosti, kao i prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine.

"Primarno nacrtana ruta kojom se krećemo imala je, prema izračunu aplikacije za planiranje, dužinu od 1.438 kilometara, međutim, mislim da ćemo u konačnici imati preko 1.500 pređenih kilometara", kazala je Alma.

Projekat je počeo u Mostaru, tamo će se i završiti, a naša sagovornica ističe da je ovaj grad izabran iz više razloga.

"Mostar je moj rodni grad i mjesto gdje živim, a blizu je granice, pa mi je izgledalo kao idealno mjesto za početak i kraj. U dosadašnjem putovanju bilo je mnogo anegdota i zanimljivosti, a za sada jedina neželjena, ali neizbježna stvar u dosadašnjoj realizaciji vožnje je kiša, naš stalni pratilac", kaže Alma i dodaje da je najveća prednost ovakvog načina putovanja prilika da se vozi prekrasnim planinskim putevima, kao i obilazak dijelova prirode koji su teško dostupni.

"Biciklizam zahtijeva napor, ali donosi i fizičke prednosti, kao što je razvoj kardiovaskularnog sustava. Uz to, brzine koje se postižu pružaju i dozu adrenalina. Meni je ipak najdraže voziti kroz šume i uživati u tišini prirode, pjevu ptica i vjetru. Nerijetko kombiniram biciklizam i planinarenje, kako bih posjetila područja koja nisu dostupna biciklom. Do sada sam obišla mnogo područja u BiH i okolici, a posebno me privlače planine s jezerima. U BiH postoje klubovi poput Brdskog biciklističkog kluba Triton iz Fojnice, koji organiziraju zajedničke ture i druženja ljubitelja biciklizma i prirode po planinama u okruženju, a lokalni biciklisti nas vode na skrivena mjesta, vodopade, vidikovce, potoke i izvore", ističe Alma i dodaje da se projekti kao ovaj moraju dugo planirati i zahtijevaju dosta organizacije, vremena i logistike, tako da ih je moguće realizovati maksimalno jednom godišnje.