"Azvirt": Ne gradimo samo puteve, stvaramo spone među narodima

Kompanija "Azvirt" postala je lider u građenju modernih saobraćajnica u našem regionu. Ipak, svoj uspjeh su gradili decenijama: iza njih je u matičnoj zemlji, Azerbejdžanu, kao i u svijetu, mnogo toga: auto-putevi, aerodromi, staze Formule 1. Koja je njihova tajna uspjeha? Kako su došli na tržište Srbije? Hoće li graditi na teritoriji Republike Srpske? Odgvore na ova, ali i druga pitanja, smo tražili od direktora "Azvirta", Murata Turkoglua.

"Azvirt" postoji više od dvije decenije. Šta je tajna vašeg internacionalnog uspjeha? Da li je kvalitet univerzalni jezik?

Nema tajni kod uspjeha. Iza svega uvijek, neminovno, stoji veliki trud i apsolutna posvećenost projektu. Mi smatramo da to što smo pouzdan partner naših zaposlenih i investitora čini razliku u rezultatu. Mi se svuda jednako trudimo. U infastrukturi nema manje ili više važne utakmice, jer je svaki projekat, ali i svaki segment svakog projekta, jednako važan. U načelu, rezultat ne izmakne ako su kvalitet i visoki standard glavna orijentacija. Možda, nekada težim putem stignemo do cilja ali mi kompromis oko kvaliteta, bezbjednosti i, uostalom, oko svih drugih standarda ne pravimo. Bude zbog toga i problema u realizaciji nekih projekata, ali mi smo spremni da se sa tim nosimo. Kvalitet i timski rad su univerzalni jezik koji je globalno prepoznat. Ključ činjenice da smo međunarodno priznati, je u davanju našeg maksimuma gdje god da smo angažovani.

Na koje projekte ste najponosniji?

Ponosimo se svime što smo postigli. Kao što ne možete da odvajate djecu, tako mi ne možemo naše projekte. Ali, sem nekih izuzetnih dostignuća u Azerbejdžanu, mogu da vam odam tajnu da je 40,4 kilometara od Ljiga do Preljine nešto što nas zaista ispunjava ponosom. Zajedno sa srpskim partnerima premostili smo izuzetno težak teren i građanima Srbije na korišćenje predali 4 tunela, 66 mostovskih konstrukcija, potporne zidove, zvučne zidove, petlje i sve ostale radove koje je izvodilo 1800 radnika iz Srbije i Azerbejdžana. To je bila naša identifikaciona ulaznica za druge projekte u regionu. U svakom slučaju, svaki projekat ima svoje posebno značenje i mjesto za naš tim.

Mi, osim puteva, gradimo aerodrome, do sada smo ih napravili 10, od kojih su neki ponijeli prestižna međunarodna priznanja.

Šta je kompaniju "Azvirt" privuklo na tržište Srbije i kakva su vaša iskustva?

Srbija, prije svega, ima odličnu radnu snagu što je glavni preduslov za dobro izvršenje posla. Mi se u svemu oslanjamo na efikasnost svojih izuzetno stručnih i profesionalnih radnika, a u našem timu u Srbiji 90 % zaposlenih su srpski državljani. Imamo osjećaj pripadnosti kompaniji i zajednički ponos na sve već izgrađeno.

Često ističete da ne gradite samo puteve, već da se radi o jačoj vezi i mostovima kojima povezujete svoju i kulturu drugih. O čemu je riječ?

To se podrazumijeva i jednako je bitno kao i put koji ostaje iza nas. Mi predstavljamo svoj narod i ne štedimo trud da svoju kulturu i tradiciju približimo sredinama u kojima radimo, uvijek poštujući lokalne običaje. Iznenadili biste se koliko mogu da budu slični narodi koji žive daleko. To smo upravo doživjeli u Srbiji. Smatramo da je graditeljstvo samo po sebi posebno i privilegovano, jer dobijate priliku da iza sebe ostavite trag, nešto što će da traje. Šta ćete ljepše od stvaranja spona među narodima. Uostalom, mi to realizujemo svakodnevno na više nivoa i načina. Nisu to samo izložbe i koncerti, to je i lični primjer i društvena odgovornost prema svakoj sredini u kojoj radimo. Naši zaposleni to najbolje vide, ali ne samo oni.

Imate filijalu i u BiH i prisutni ste na određenim gradilištima. Kakva su vaša iskustva kada je riječ o bh-tržištu?

Svaka država ima svoje specifičnosti. Mi i dalje upoznajemo tržište Bosne i Hercegovine, kao i poslovno okruženje koje, možda, nije uvijek jednostavno, ali mi vjerujemo da će se naš jezik univerzalnog kvaliteta prepoznati i kod Vas.

Uprkos poteškoćama, vjerujemo u uspješnu realizaciju svega započetog. Uostalom, nema tog projekta koji se završi bez ikakvih problema. Ali, kada se put preda na korišćenje ostane samo radost zbog dobro izvedenih radova.

Intenzivno gradite i radite saobraćajnice koje će bolje povezati Srbiju sa BiH, odnosno sa Republikom Srpskom. Mnoge građane sa obje strane Drine raduje činjenica što će se uskoro moći brže i sigurnije iz bh-gradova do Beograda. Koji projekti su već gotovi, a koji se planiraju u budućnosti i kada?

Nedavno smo za saobraćaj otvorili 24.6 kilometara auto-puta od Rume do Šapca, urađenog po najvišim profesionalnim, internacionalnim standardima i doslovce narednog dana nastavili veoma intenzivne radove na 55 kilometara dugoj brzoj saobraćajnici izmedju Šapca i Loznice.

Sa ponosom mogu da kažem da smo građanima Srbije dali na korišćenje auto-put od Rume do Šapca sa mostom preko Save dugim 2365 metara, više od godinu dana prije predviđenog roka. Most na Savi leži na 182 stuba i 599 šipova. Daćemo sve od sebe da ponovimo uspjeh i dionicu Šabac - Loznica završimo prije roka definisanog ugovorom.

Prije nekoliko nedjelja otpočeli smo radove na dionici Sljepčevići – Badovinci koja će skratiti putovanje i postati najbrža veza između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, jer će se od Beograda do Bijeljine stizati za sat i pet minuta.

Planirate li da gradite i na teritoriji Republike Srpske, postoje li neki konkretni koraci što se toga tiče?

To bi svakako bilo dobro, a i za nas lako izvodljivo, s obzirom na to da smo već više od deceniju prisutni na tržištu Srbije. Poslove izvodimo praktično do granice sa Republikom Srpskom. A verujem da su se vaši građani već vozili našim putevima kroz Srbiju i da su imali priliku da se uvjere u kvalitet našeg asfalta i rada.

Mi učestvujemo u tržišnoj utakmici, pratimo sve prilike i u Republici Srpskoj. Bila bi nam čast i izazov da nam bude povjeren neki od vaših infrastrukturnih projekata. Čast, jer smo zaslužili povjerenje, a izazov da na najvišem nivou i na najprofesionalniji način odgovorimo na projektne zahtjeve.

Kakvi su planovi "Azvirta" u budućnosti, možete li da otkrijete koji važni projekti vas očekuju.

Godina iza nas je bila izuzetno zahtjevna, ali i uspješna. Završili smo i za saobraćaj pustili dva veoma značajna projekta u Srbiji, jedan čak prije roka.

Mi vjerujemo da su najvažniji projekti upravo oni koji su u procesu realizacije. Svaki projekat vodi ka nečem novom u budućnosti i iziskuje maksimalnu posvećenost. Mi, međusobno nekad ne možemo da se usaglasimo koji je objekat ljepši ili kompleksniji, ali to nekad zavisi i od toga ko je gdje bio angažovan. Trenutno među mojim kolegama dominira zaljubljenost u most na Savi kod Šapca koji je zaista prelijepo utisnut između dvije obale. Međutim, ljepoti tog mosta doprinijele su i moderne tehnike koje smo primijenili tokom izgradnje te kolosalne konstrukcije. Naravno, investitoru u ovom slučaju, Vladi Republike Srbije, je bilo najdraže što smo uz kvalitet ispoštovali, odnosno skratili rok izgradnje.

Meni, lično, je najspektakularniji most Počitelj na Neretvi. Sa nestrpljenjem čekamo odluku Autocesta FBiH koje od ponuđenih rješenja možemo da primijenimo i da pristupimo otklanjanju pukotina, a onda i ubrzo nakon toga ga otvorimo za saobraćaj.

