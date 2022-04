BESPLATAN kurs Python programiranja na ITAcademy u Banjaluci

ITAcademy u Banjaluci organizuje potpuno besplatan kurs Python programiranja za sve koji su zainteresovani da naprave prve korake za visokoplaćenu IT karijeru.

Kurs "Uvod u Python" počinje 4. maja i omogućava vam da za kratko vrijeme ovladate jednim od najtraženijih programskih jezika. Kurs se sastoji iz 24 časa, a predavanja će se održavati dva puta nedjeljno u poslijepodnevnim terminima, u moderno opremljenim učionicama ITAcademy u Banjaluci. Prijavite se putem ovog linka i rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj polaznika ograničen.

Programski jezik idealan za početnike

Funkcionalna upotreba Pythona bilježi kontinuiran razvoj u cijelom svijetu. Koriste ga neke od najpopularnijih globalnih kompanija, među kojima su i Wikipedia, Google, Facebook, Amazon, NASA, CERN, Spotify, Mozilla, Dropbox i Njujorška berza. Već godinama se nalazi na vrhu liste najpopularnijih programskih jezika, a s obzirom na to da se veoma lako uči, smatra se omiljenim jezikom programera.

Zbog svoje široke primjenjivosti, koristi se u web developmentu, izgradnji biznis i CAD aplikacija, automatizaciji sistema, Data Scienceu, mašinskom učenju, robotici i vještačkoj inteligenciji, kreiranju video-igara, a može se uspješno koristiti i u komercijalne svrhe. Nerijetko je prisutan i u testiranju bezbjednosnih sistema i mreža, zbog čega ga često nazivaju i "hakerskim programskim jezikom".

U ovoj oblasti odlično plaćen posao čeka na vas

IT je ne samo najplaćenija već i najstabilnija oblast današnjice. Zato je ovaj kurs Python programiranja na ITAcademy idealna prilika da steknete čvrstu osnovu i pripremite se za ulazak u IT svijet.

Uz fleksibilno radno vrijeme, freelancing i brz pronalazak posla, Python programeri se mogu pohvaliti i odličnom zaradom, koja u BiH iznosi i preko 3.000 KM mjesečno (pri čemu su plate u inostranstvu i višestruko veće). Zbog svih pomenutih beneficija, sada je pravo vrijeme da iskoristite ovu jedinstvenu priliku i prijavite se za veoma koristan i potpuno besplatan kurs na ITAcademy! Da su kursevi poput ovih odlična prilika da promijenite ili unaprijedite svoju karijeru, dokazali su i zadovoljni polaznici ITAcademy kurseva:

"Prije pohađanja besplatnog kursa na ITAcademy nisam imao nikakva predznanja iz oblasti programiranja, a sada planiram dalje usavršavanje u oblasti IT-ja! Predavač na kursu je profesionalan, a savremena oprema znatno olakšava rad. Preporučio bih svakome, bez obzira na to da li voli IT zanimanja ili ne, da se prijavi za besplatan kurs, jer su beneficije mnogobrojne", izjavio je Marko Čeremidžić.

Foto: Ustupljena fotografija

Školovanje koje vas priprema za najtraženija IT zanimanja

Odsjeci na ITAcademy fokusirani su na usvajanje najtraženijih praktičnih IT vještina. Učenje po specijalizovanim programima i posvećenost najstručnijih predavača omogućavaju vam da se za manje od 12 mjeseci u potpunosti pripremite za rad na najzahtjevnijim IT projektima. Svaki program školovanja sačinjen je od najkvalitetnijih IT kurseva, koji vas obučavaju za novo zanimanje.

U okviru odsjeka Programiranje možete odabrati dalje učenje programskog jezika Python, gdje ćete se upoznati sa predmetima prilagođenim za njegovo kompletno izučavanje, nakon čega ćete biti potpuno spremni da ga koristite u radu na najrazličitijim projektima kao Python programer. Osim praktičnih vještina, na ITAcademy ćete steći i prestižne internacionalne certifikate i druge brojne pogodnosti koje će vam omogućiti uspješnu IT karijeru.

ITAcademy je mnogim polaznicima otvorila vrata za izgradnju uspješne IT karijere širom svijeta. Posjetite ovu stranicu i pročitajte njihove utiske!

Obezbijedite svoje mjesto na besplatnom kursu Python programiranja!

Svi zainteresovani za pohađanje besplatnog kursa iz Python programiranja mogu se prijaviti online, putem ove prijave. Podsjećamo vas da je broj slobodnih mjesta ograničen, zato svoju prijavu pošaljite odmah!

Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Predznanje za pohađanje ovog kursa nije neophodno, sve što vam je potrebno jeste vaša želja da savladate vještine koje će vas svrstati u najtraženije stručnjake današnjice.